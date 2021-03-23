الأقل منذ 2009.. 51.5% نسبة التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، منذ قليل، أن نسبة التصويت بلغت 51.5%، حتى الساعة السادسة مساء.وقالت لجنة الانتخابات الإسرائيلية إن تلك النسبة هي الأقل منذ عام 2009، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأكدت أن نسبة الـ51.5% هي اقل بمعدل 4.8% للساعة ذاتها خلال انتخابات العام الماضي.وتجرى انتخابات الكنيست الإسرائيلي، منذ الساعة السابعة صباحا، وتستمر حتى العاشرة مساءا، بمشاركة 39 قائمة.وطالب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود، من أنصار تيار اليمين، أن يذهبوا إلى مراكز الاقتراع ويدلون بأصواتهم، في ظل ضعف تسبة التصويت.وأكد نتنياهو أن كتلة اليمين تحتاج إلى مقعدين فقط لحسم نسبة الأغلبية من أجل تشكيل ائتلافي حكومي، أي 61 مقعدا داخل الكنيست من إجمالي 120 مقعدا.