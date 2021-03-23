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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المستثمرين» يؤكد أهمية إنشاء منصة إلكترونية لترويج المنتجات المصرية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:18 م
اتحاد المستثمرين
اتحاد المستثمرين
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس أسامة حفيلة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، على أهمية دور انشاء منصة إلكترونية تجميع جميع بيانات الصناع والمستثمرين بمنتجاتهم لترويج المنتجات المصرية مثل باقي بلدان العالم.

وأضاف حفيلة لـ"الدستور"، أن التجارة الإلكترونية في البلدان قامت بتغيير ثقافة الشراء تمامًا، خاصة أثناء جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاديات العالم والتجارة أيضًا، مؤكدًا أنها تخف من حدة الازدحام في المتاجر.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، أن الاتحاد يعتزم انشاء منصة إلكترونية خاصة بأعضاء المستثمرين هدفها الترويج وبيع المنتجات المصرية، لافتًا إلى انها فكرة رائدة يجب أن تكون الأولى بالرعاية من الجميع فهى تتماشي مع الرغبة في فتح أسواق حقيقية للمنتج المصري.

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