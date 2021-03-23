محمد المغربي عن «قولى لأحمد»: التعاون سبب نجاح الحكاية

أعرب الفنان محمد المغربي، عن سعادته البالغة لمشاركته في مسلسل حلوة الدنيا سكر، وحكاية "قولي لأحمد"، متابعًا: "حبنا لبعض حقيقى والتعاون ورغبتنا فى نجاح العمل ظهر للمشاهد".وتابع المغربي لـ"الدستور": "البساطة التى سيطرت على الكواليس أظهرت للناس القصة بشكل مبسط"، لافتًا إلى أنه يجسد شخصية سامح المحامي الذي يتورط في مساعدة صديقته في العمل، لحبه لها، وهي على العكس تمامًا.وأكد على موافقته على القصة فور عرضها عليه من المخرج خالد الحلفاوى، بسبب فكرتها الجديدة، ووجود باقة من ألمع النجوم.