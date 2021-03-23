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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بوسي العطار تنضم لفيلم «العلمين» مع خالد سليم وريم البارودي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:31 م
بوسي العطار
بوسي العطار
محمد مجدي
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انضمت الممثلة بوسي العطار إلى أحداث فيلم «العلمين»، والمنتظر تصويره خلال الفترة المقبلة في عدة لوكيشنات مختلفة ما بين القاهرة والغردقة، استعدادا لعرضه في موسم عيد الفطر المبارك.

وأعربت بوسي، في بيان صحفي، عن بالغ سعادتها لخوض تجربة التمثيل بشكل احترافى ورسمى، والذى سيكون بمثابة الصعود إلى طريق النجومية، خصوصا كون العمل يضم نخبة كبيرة من ألمع وكبار الفنانين.

فيلم "العلمين" من المقرر عرضه خلال عيد الفطر، ويعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة ريم البارودي، ويشاركها الفنان خالد سليم، أحمد كرارة، محمد مهران، محمود حجازي، العمل من تأليف محمود وهبة، وإخراج محمد جمال الحديني.

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