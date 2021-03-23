بوسي العطار تنضم لفيلم «العلمين» مع خالد سليم وريم البارودي

انضمت الممثلة بوسي العطار إلى أحداث فيلم «العلمين»، والمنتظر تصويره خلال الفترة المقبلة في عدة لوكيشنات مختلفة ما بين القاهرة والغردقة، استعدادا لعرضه في موسم عيد الفطر المبارك.وأعربت بوسي، في بيان صحفي، عن بالغ سعادتها لخوض تجربة التمثيل بشكل احترافى ورسمى، والذى سيكون بمثابة الصعود إلى طريق النجومية، خصوصا كون العمل يضم نخبة كبيرة من ألمع وكبار الفنانين.فيلم "العلمين" من المقرر عرضه خلال عيد الفطر، ويعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة ريم البارودي، ويشاركها الفنان خالد سليم، أحمد كرارة، محمد مهران، محمود حجازي، العمل من تأليف محمود وهبة، وإخراج محمد جمال الحديني.