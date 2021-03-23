حركة تنقلات داخلية لعدد من ضباط أمن الجيزة

اعتمد اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، حركة تنقلات داخلية لعدد من الضباط، هدفها ضخ دماء جديدة، والاستعانة بالكفاءات الشابة.أبرز ما جاء في الحركة نقل المقدم هاني الحسيني، من منصب رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، ليتولى منصب رئيس مباحث مرافق الجيزة، كما شملت حركة التنقلات تولى الرائد محمد نجيب معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، منصب رئيس مباحث القسم.وشملت الحركة تولي العقيد أحمد نجم مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد، والعقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، والعقيد محمد أمين، مفتش مباحث فرقة الجيزة وبولاق الدكرور