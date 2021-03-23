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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:22 م
جمارك مطار القاهرة
جمارك مطار القاهرة
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة صبحى ربيع مدير الجمرك، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف صبري حسانين رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، إحدى الراكبات عند محاولتها الخروج من بوابة اللجنة.

وبالعرض على وائل إمبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب، قرر تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة أحمد عبدالعليم مأمور الجمرك، وكلف محمود عبدالمطلب مأمور الجمرك، بتفتيش الحقائب يدويا ولم يسفر التفتيش عن وجود شيء مخالف داخل الحقائب.

وتلاحظ لصبحى ربيع مدير الجمرك، أن حركة الراكبة غير طبيعية، فكلف أسماء عزمي مأمور الجمرك، بتفتيش الراكبة ذاتيا، مما أسفر عن ضبط 10 هواتف محمولة ماركة "آيفون" مخبأه فى جسد الراكبة أسفل ملابسها التي ترتديها.

فقرر صبحى ربيع مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 25 لسنة 2021 ضد الراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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