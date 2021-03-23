«اتحاد المنتجين» يكشف حقيقة استيراد دواجن من الخارج

نفى الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ما تردد في وسائل الإعلام بشأن استيراد وزارة التموين 5 آلاف طن دواجن لعرضها في شهر رمضان بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بوقف استيراد الدواجن حماية للصناعة المحلية.قال الاتحاد، في بيان الثلاثاء، إنه تلقى تأكيدات بأن وزارة التموين لن تستورد أي دواجن مجمدة من الخارج وأن الوزارة تعلم جيدا أن هناك مخزون دواجن محلي بالمجازر يغطي الاستهلاك، مشددا على أن وزارة التموين لن تستورد أي دواجن من الخارج.وأكد محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تأكد من الدكتور على مصيلحي وزير التموين أنه لن يتم استيراد أي دواجن مجمدة من الخارج.أضاف رئيس الاتحاد أن وزير الزراعة أكد خلال اجتماع الذي عقد بحضور أعضاء هيئة مكتب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على أن اللجنة المختصة بالاستيراد والتي شكلها رئيس مجلس الوزراء بناءا على توجيهات الرئيس، لم يعرض عليها أي طلبات من الوزارات أو الجهات المختصة، وبناءا عليه ليس هناك أي استيراد حاليًا، نظرًا لأن صناعة الدواجن نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالفعل، وأن هناك مخزون كافي بالمجازر ومزارع التربية.من جهته، أشاد الدكتور مجدي حسن، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بتعليمات رئيس الجمهورية في اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيرة الصناعة بتعميق المنتج المحلي ودعم الصادرات، ما يؤكد أن الدولة تُعطي الأولوية للإنتاج الوطني وهو ما يبعث الطمأنينة بين المنتجين ويشجع الاستثمار الأجنبي.