بعد حادث كولورادو.. بايدن يدعو الكونجرس لتمرير قانون حظر السلاح

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن تمرير قانون حظر السلاح في الكونجرس سينقذ حياة الأمريكيين، داعيا المشرعين للعمل لحظر الأسلحة.وثمّن جو بايدن، خلال كلمة له مساء اليوم، شجاعة الشرطة في التعامل مع إطلاق النار في ولاية كولورادو الذي وقع أمس وأدى لسقوط جرحى.وأكد جو بايدن أنهم تأثروا كثيرا بحادثة إطلاق النار في كولورادو، داعيا الكونجرس إلى منع مخازن الذخيرة ذات السعة الكبيرة.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنهم يعملون مع الجهات الفيدرالية بشأن إطلاق النار في كولورادو، ولن يستبقوا التحقيقات.