محافظ بني سويف يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية.وناقش المحافظ عددا من الملفات والموضوعات الخاصة بالمناطق الصناعية بالمحافظة، والتى تضمنت الموقف الحالي لأعمال التسليم النهائي لمرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية من الكهرباء والغاز ومحطات تنقية المياه والمعالجة والصرف الصناعي بالإضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية وبعض التفاصيل المتعلقة بأعمال صيانة المرافق والإنارة العامة بالمناطق وطلبات التملك والتخصيص ومنح مهلة لاستكمال بعض أعمال المرافق بمنشآت ومصانع المناطق الصناعية.وأكد محافظ بني سويف على أهمية تفعيل دور جمعيات المستثمرين مع بعض أصحاب المشروعات والمصانع لحثهم على بذل مزيد من الجهد والتعاون والالتزام بما يخصهم في جانب سداد تكلفة صيانة المرافق،بالإضافة إلى تكليف مديري المناطق الصناعية باستمرار التنسيق والتواصل مع شركات المرافق والخدمات والجهات ذات الصلة لمتابعة أعمال تسليم المرافق وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير كافة احتياجاته للدفع بهذا لقطاع الحيوي.بجانب تكليف شركة الكهرباء بعمل مراجعة شاملة لموقف الإنارة العامة بالمناطق الصناعية وذلك بالتنسيق مع إدارات المناطق والجهاز التنفيذي لضبط معدلات الاستهلاك وترشيد الاستخدام، فضلا عن التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لوضع حل جذري ونهائي فيما يخص بعض المنشآت الصناعية واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لتوفيق أوضاعها بيئيًا.ووافق المجلس على مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار للسير في إجرءات تملك عدد 2 قطعة أرض لمشروعين بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية وذلك وفق الإجراءات والقوانين المنظمةلذلك،بجانب الموافقة على تخصيص مساحة لإقامة محطة تقوية لشبكة المحمول لإحدى شركات الاتصالات بمنطقة بياض العرب"شريطة" الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وذات الصلة في هذا الشأن.إضافة إلى الموافقة على تخصيص مقر لبنك الأسكندرية بالمبنى الإداري لمنطقة كوم أبوراضى وذلك بغرض إنشاء " وحدة مصرفية" لخدمة الاستثمار والتيسير على المستثمرين في المعاملات البنكية والمصرفية، بجانب الموافقة على منح مهلة أربعة أشهر للمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية والتطبيقية بمنطقة بياض العرب لإنهاء ترخيص خزان المياه الخاص بالحماية المدنية وتركيب عدادات المياه والكهرباء.