رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:05 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية.

وناقش المحافظ عددا من الملفات والموضوعات الخاصة بالمناطق الصناعية بالمحافظة، والتى تضمنت الموقف الحالي لأعمال التسليم النهائي لمرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية من الكهرباء والغاز ومحطات تنقية المياه والمعالجة والصرف الصناعي بالإضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية وبعض التفاصيل المتعلقة بأعمال صيانة المرافق والإنارة العامة بالمناطق وطلبات التملك والتخصيص ومنح مهلة لاستكمال بعض أعمال المرافق بمنشآت ومصانع المناطق الصناعية.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية تفعيل دور جمعيات المستثمرين مع بعض أصحاب المشروعات والمصانع لحثهم على بذل مزيد من الجهد والتعاون والالتزام بما يخصهم في جانب سداد تكلفة صيانة المرافق،بالإضافة إلى تكليف مديري المناطق الصناعية باستمرار التنسيق والتواصل مع شركات المرافق والخدمات والجهات ذات الصلة لمتابعة أعمال تسليم المرافق وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير كافة احتياجاته للدفع بهذا لقطاع الحيوي.

بجانب تكليف شركة الكهرباء بعمل مراجعة شاملة لموقف الإنارة العامة بالمناطق الصناعية وذلك بالتنسيق مع إدارات المناطق والجهاز التنفيذي لضبط معدلات الاستهلاك وترشيد الاستخدام، فضلا عن التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لوضع حل جذري ونهائي فيما يخص بعض المنشآت الصناعية واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لتوفيق أوضاعها بيئيًا.

ووافق المجلس على مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار للسير في إجرءات تملك عدد 2 قطعة أرض لمشروعين بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية وذلك وفق الإجراءات والقوانين المنظمةلذلك،بجانب الموافقة على تخصيص مساحة لإقامة محطة تقوية لشبكة المحمول لإحدى شركات الاتصالات بمنطقة بياض العرب"شريطة" الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وذات الصلة في هذا الشأن.

إضافة إلى الموافقة على تخصيص مقر لبنك الأسكندرية بالمبنى الإداري لمنطقة كوم أبوراضى وذلك بغرض إنشاء " وحدة مصرفية" لخدمة الاستثمار والتيسير على المستثمرين في المعاملات البنكية والمصرفية، بجانب الموافقة على منح مهلة أربعة أشهر للمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية والتطبيقية بمنطقة بياض العرب لإنهاء ترخيص خزان المياه الخاص بالحماية المدنية وتركيب عدادات المياه والكهرباء.

موضوعات متعلقة

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

«الصحة»: زيادة مراكز تلقي لقاح كورونا لـ138 بالمحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات

اعرف تفاصيل مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي 2021


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

image description

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

السكة الحديد: تغريم مَن يخالف إجراءات كورونا داخل المحطات

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

مصرع 2800 وإصابة 26 ألفًا فى حوادث مرورية بالجزائر خلال عام

اختيار 8 مرشحين للمنافسة على جائزة «فن جميل»

دراسة: مخاطر الوفاة بسبب الخرف أعلى بين المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

أيام زمان

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المراة..عيد كل الأعياد
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تشارك فى الدورة التاسعة لمعرض الكتاب

وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 31 لصالون الشباب بقصر الفنون

جمعة فرحات يوافق على جعل يوم ميلاد «رخا أبو فن» عيدا للكاريكاتير

سرقة صفحة نوال السعداوي على «فيسبوك»