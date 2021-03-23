إبراهيم عبد العزيز يكشف: رسالة لم تنشر من نصيرة المرأة نوال السعداوى إلى عدوها توفيق الحكيم

◄ نوال السعداوي لـ «توفيق الحكيم»: الحكم على المرأة المصرية دون مراعاة ظروفها الاجتماعية والثقافية حكما خاطئا

هذه الرسالة التى كتبتها د. نوال السعداوي لتوفيق الحكيم عمرها حوالي 38 سنة ، ردا على رأيه السلبي فى المرأة ، والذى كان لايزال مصرا عليه منذ اشتهر كعدو للمرأة وحتى نهاية حياته ، فقد كتب فى " الأهرام " يصف المرأة المصرية ب " عدم التفكير والتركيز " ، وأنها لم تؤثر فى الرجل المصري قدر تأثير المرأة الأوروبية ، وهو ما اعتبرته السعداوي عدوانا مباشرا على المرأة المصرية ، فتصدت للرد عليه ، بينما صمتت كل النساء ، ولم تقم حملة منهن تجعل شيخ الكتاب يراجع أراءه الصادمة ، ولكن توفيق الحكيم أصر فيما يبدو على أن يتكلم وحده ، وهو ما توقعتهالسعداوي وركزت عليه فى بداية رسالتها ، منتقدة الحوار المقطوع بين كبار كتابنا وقرائهم ، مما يجعلهم وكأنهم يتحدثون مع أنفسهم ، صدقت السعداوي أنها يمكن تقيم حوارا مع أكبر كاتب فى مصر ، ولكن التجاهل – فضلا عن الهجوم عليها دون مناقشة –الذى لازمها طوال حياتها ، كان مصير رسالتها عند توفيق الحكيم ، رغم أنها تركت نسخة منها عند صلاح منتصر مدير تحرير " الأهرام " فى ذلك الوقت خشية أن يحتج الحكيم أن الرسالة لم تصله ، بل إنها تركت رقم تليفونها حتى يخبرها الحكيم ولو بتعذر النشر ، ولكن يبدو أن شيئا من هذا لم يحدث ، وظلت الرسالة التى ننشرها هنا لأول مرة دليلا على أن نوال السعداوي كانت صوت المرأة الذى لم يسمعه أحد ، ربما لأنها دخلت فى معارك أخري جانبية ربما لم تكن مؤهلة لها " شوشت " على هدفها الأساسي كمناصر لحقوق المرأة ، وهو ما بدا فى رسالتها التى ناقشت فيها الحكيم فى قضايا أخري ، تاهت معها قضية المرأة التى هدفت إليها ، فصارت فرعا من فروع أخري .. وإلى نص الرسالة كما كتبتها بخط يدها فى ثمانية صفحات من القطع الكبير من ورق سميك بقلم حبر أسود .

حديث مع توفيق الحكيم «بقلم د. نوال السعداوي»

1- حوار فكري أم مونولوج داخلي؟

درج القراء فى بلادنا على الإنصات " صامتين " إلى أحاديث الكتاب الكبار فى مجالات الفكر ، وبذلك يبدو الكاتب المتكلم وكأنه يتحدث مع نفسه ( أو مع الله ) ، فالفرق الوحيد بين الحديث مع النفس ( أو مع الله ) ، والحديث مع القراء هو أنه فى الحالة الأولى لا يكون هناك " رد " ، ويظل الحديث على شكل مونولوج دائم ، أما فى الحالة الثانية فلابد أن يكون هناك " رد " ليتحول المونولوج إلى " حديث مع " أو " حوار " بالمعني الصحيح .

لكن علاقة الكاتب بالقارئ فى بلادنا لا تزال تأخذ الكلام من جانب واحد ، إنها تشبه العلاقة بين الفرد والإله ، أو بين علاقة المحكوم بالحاكم .

والمفروض على الأقل فى مجال الفكر والكتابة أن يكون " التبادل " هو أصل العلاقة ، حتى يمكن أن يتحول القارئ من آلة استقبال إلى إنسان يتفاعل ثم يفكر ، ثم يشارك فى صياغة الفكر وتطويره .

بغير هذا التحول ، بغير أن يصبح " الصامت " ناطقا ، لا يمكن أن يحدث حوار فكري فى بلادنا . هذا الشعار الذى نردده طول الوقت ، مما يؤكد غيابه طول الوقت .

لذلك فإني أطلب من كبار الكتاب فى بلادنا ، وعلى رأسهم الأستاذ الكبير توفيق الحكيم أن يفتحوا قلوبهم وعقولهم للقراء ، وأن يشجع توفيق الحكيم القراء الذين يتحدث معهم تباعا فى جريدة " الأهرام " أن يخرجوا من مجال الصمت إلى مجال النطق . إنه بذلك يسهم فى زحزحة أكبر حجر تقوم عليه أزمة الفكر فى بلادنا ، وربما لو فعل ذلك منذ بدأ الكتابة في الثلاثينات لما اضطر إلى إعادة نشر ما كتبه منذ أربعين عاما ، ذلك أن فكره كان لابد أن يتغير ويتطور من خلال التفاعل مع آلاف العقول الأخرى على مدى نصف قرن أو أقل أو أكثر .

2 –الثقوب الواسعة فى غربال العلم

سوف أسهم بدوري كقارئة لما ينشره الحكيم ، وسأحاول الرد على حديثه الذى نشره بالأهرام 17 مايو 1983 – ص 13 .

يكتب مؤيدا نظرية "ا.م.جود "عن عجز العلم للتوصل إلى فهم شخصية الإنسان أو الصداقة والحب ، ويقول فى هذا الحديث : " فالإنسان ليس هو مجموعة الدقائق التى يتكون منها تركيبه المادي والحيوي والنفساني . إنه أكثر من هذه المجموعة . إنه شخصيته ! الشخصية شئ يفلت دائما من غربال العلم ومن وسائله ، هي شئ لا تحسه إلا إذا كنت لهذا الإنسان صديقا . والصداقة والحب من الأشياء التى لا يمكن أن يحسها العلم " .. ويستمر الحكيم قائلا :" ويمضي " جود " بعدئذ يحدثنا عن نتائج التحليل العلمي لنكتة فكاهية ، فيقول أن السير " آرثر أدنجتون " حاول أن يبحث فى طبيعة " النكتة " وقد رأى أنها قابلة للتحليل شأن أي مركب كيميائي ، ففك أجزاءها ، وقرر ما ينبغي أن يكون التركيب والنموذج لنكتة فكاهية ، وكان المنطق يقضي أن نضحك لهذه النكتة ، ولكننا لم نضحك ، شئ فيها تبخر عند التحليل ، هذا الشئ أسميه أنا (الروح ) "..

كان يمكن لهذا الكلام أن ينشر خلال الثلاثينات ، أو قبل إدراكنا لحقائق العلوم الحديثة وخاصة علم الاجتماع الحديث وعلم النفس . لقد أدرك العلماء الجدد ومنهم " رونالد لينج " فى انجلترا ، و" توماس زاس " فى أمريكا ( وغيرهما ) خطأ السير

" آرثر أدنجتون"و" أ.م.جود "، ذلك أن الذى تبخر فى المعمل الاختباري لم يكن هو " روح " النكتة ، ولكن شئ آخر أطلق عليه اسم " المناخ الثقافي والاجتماعي العام "،فقد اتضح لهم أثناء البحث أن النكتة التى ضحك عليها الإنجليز فى سنة 1932 ليست هي النكتة التى ضحكوا عليها سنة 1942 ، كما وجدوا أيضا أن النكتة التى ضحك عليها الإنجليز سنة 1942 اعتبرها غيرهم نكتة غير مضحكة أو باردة ( نكت الإنجليز تبدو لنا باردة ) .

وبذلك اكتشف العلماء الجدد أن الذى غاب عن وعى السير آرثر أدنجتون ليس هو " روح "النكتة ، وإنما هو المناخ الثقافي والاجتماعي العام الذى يلعب دورا أساسيا فى عملية فهم النكتة وبالتالي الضحك أو عدم الضحك ، وبالمثل أيضا اكتشف هؤلاء العلماء الجدد ومنهم "رولو ماي " (فى جامعة هارفارد ) وغيره من أساتذة علم النفس الحديث ، أن الحب ليس أعمي كما تصور العلماء السابقين ، وأنه ليس هناك ما يسمى " الوقوع فى الحب من أول نظرة " ، وأن ما يبدو فى " الوعي "النظرة الأولى ، ليس فى الحقيقة إلا عددا يحصى أو لا يحصى من الصور المتشابهة والمتراكمة فى الذاكرة أو اللاوعي منذ الطفولة ومراحل العمر المختلفة . إن الثقوب فى غربال العلم الحديث أصبحت أضيق مما كانت منذ ثلاثين عاما ، وهي تضيق على الدوام .

3 – المرأة المصرية العاجزة عن التفكير !

فى الحديث نفسه كتب توفيق الحكيم تحت عنوان " المرأة ومواهبها "يقول :"هذان النوعان بالذات " التفكير والتركيز "لم أجد للمرأة فيهما أثرا بارزا .. كل شئ برزت فيه وساوت فيه الرجل .. نعم كل شئ استطاعته المرأة خلا شيئين : أن تكون " فيلسوفة " وأن تكون " مؤلفة تمثيلية " .أترى التفكير والتركيز صفتين ناقصتين عند المرأة ؟ أما " الرواية "فالمرأة توشك أن ترفع عليها علم السيادة ، فالمرأة تمسك " بالقلم " لتصنع قصة روائية كما تمسك " بالإبرة " لتصنع ثوبا من " التريكو " ، فالقصة النسوية بما فيها من تفاصيل لشئون الحياة اليومية ومن إسهاب لتفاهات الحياة المنزلية .. كل هذا ليس فى حقيقة الأمر سوى نوع من شغل الإبرة .. " .

وماذا نفهم من هذا الكلام ؟ أيقول الحكيم أن التأليف الروائي لا يحتاج إلى تفكير ؟ أم يقول أن الرجل الروائي يفكر ، أما المرأة الروائية فهي عاجزة عن التفكير ، وإنتاجها ليس إلا نشاطا غير فكري أو نشاطا آليا مثل " التريكو "وحياكة تفاهات الحياة المنزلية ؟ ومن هي المرأة العاجزة عن التفكير ؟ هل هي المرأة المصرية أم المرأة بصفة عامة فى العالم كله ؟ وهل قرأ الحكيم إنتاج النساء فى العالم ليصدر حكما عاما على المرأة ؟ وإذا كان حكمه يخص المرأة المصرية فقط ، فهل قرأ الحكيم انتاج المرأة المصرية من الروايات خلال نصف القرن الأخير ؟ .

ونفهم من الجزء الأخير فى مقال الحكيم أنه يخص المرأة المصرية فحسب بتلك الصفة " العجزعن التفكير ".

4 –تمجيد المرأة الأوروبية !

فى ختام مقاله يقول الحكيم تحت عنوان " أثر المرأة فى أدبائنا " :" وهناك أدباء أثرت فى تكوين ثقافتهم نساء فضليات ، أن يجرى على أقلامهم وصف لامرأة .. من بين هؤلاء الشيخ مصطفى عبد الرازق ، ومنهم أيضا أحمد أمين وقصته عجيبة ، فإني أسأل نفسي : كيف استطاع هذا الباحث الجاد فى تاريخ العقلية الإسلامية أن يكون أديبا تنم كتاباته أحيانا عن فهم للقلب والعواطف ؟ فتحريت منه فكشف لي الأمر عن حقيقة أدهشتني ، نعم هو أيضا قد أثرت فى حياته امرأة .. أستغفر الله ، بل امرأتان هما سيدتان انجليزيتان ، إحداهما فى ذهنه وتفكيره ، بثقافتها الواسعة ، والثانية أثرت فى قلبه ومشاعره ، بجمالها ونبلها ! وأخيرا أقول أن المرأة التى أثرت فى عمل أدبائنا المعاصرين هي فى أغلب الأحوال امرأة أوروبية فرنسية أو إنجليزية . ولنا أن نتساءل : أينالمرأة المصرية ؟ مشغولة أين وبماذا عن صنع العقول وقيادة القلوب واللعب بمصائر الرجال وأقدار المشاهير ".

وماذا نفهم من هذا الكلام ؟ ها هي المرأة التى سبق أن وصفها الحكيم بالعجز عن التفكير تصبح هي التى تؤثر فى تفكير الرجل وفى ذهنه بثقافتها الواسعة ، لكنها هنا هي المرأة الأوروبية ، والرجل هنا هو الرجل المصري وليس الرجل الأوروبي .. وماذا يقصد الحكيم ؟ هل يقصد أن المرأة المصرية لا تؤثر فى عقل الرجل المصري لأنها أقل منه ثقافة وفكرا ، وأن المرأة الأوروبية أكثر ثقافة وفكرا من الرجل المصري ، وبالتالي يمكنها التأثير فى عقله وذهنه ؟! ، وهل تؤثر المرأة الأوروبية فى عقل الرجل الأوروبي بمثل ما فعلته بالرجل المصري ؟

من الحقائق المعروفة اليوم أن نساء أوروبا ( وأمريكا أيضا ) قد بدأن الثورة على الرجال فى منتصف هذا القرن – العشرين –لسبب أساسي هو : عدم الاعتراف بعقل المرأة ( واعتبارها جسدا فحسب مثل حواء ) ، وبقراءتي لمعظم كتابات النساء فى ( أوروبا وأمريكا ) خلال العشرين عاما الماضية ، وجدت أن المرأة الأوروبية ( والأمريكية أيضا ) تنقد كتابات الرجل الأوروبي الذى اتهمها بالعجز عن التفكير ونقصان العقل والتركيز ، وأنه كان يهرب منها إلى بلاد إفريقيا وآسيا ، سعيا وراء امرأة تؤثر فى عقله وقلبه ! يا تري ما المشكلة ، أهي مشكلة الرجل أم المرأة أم كليهما ؟!.

5–المفهوم الجديد للمرأة والإبداع الفكري!

لم تكن الفروق البيولوجية أو الجنسية بين الرجل والمرأة هي التى تحدد مفهوم الإبداع الفكري عند كل منهما . لقد وجد أن انتاج النساء الأدبي فى أوروبا سنة 1942 يختلف عن انتاج النساء فى مصر فى العام نفسه . ولا يرجع ذلك إلي اختلافات بيولوجية بين المرأة الأوروبية والمرأة المصرية ، ولكنه يرجع إلى أن الضغوط الثقافية والأخلاقية على المرأة الأوروبية كانت أقل ، وكانت المرأة الأوروبية تمارس من الحريات الاجتماعية والشخصية ما يسمح لها بمخالطة الرجال الأجانب ، مصريين وغير مصريين ، وبالتالي التأثير فى عقولهم وقلوبهم . أما المرأة المصرية فى سنة 1942 فكانت حريتها أقل ، ولم يكن فى إمكانها مخالطة الرجل المصري ، فما بال الرجل الأجنبي .

لهذا فإني أرى أن الحكم على المرأة المصرية دون مراعاة الظروف الاجتماعية والثقافية فى البيئة التى تعيشها يصبح حكما غير صحيح ، أو حكما خاطئا ، وبالتالي غير مفيد بل ضار ، لأنه يشعر المرأة المصرية بالنقص ، أو العجز عن التفكير والتركيز ، ويبدو النقص لها كأنه صفة طبيعية خاصة بها وحدها ، أو بسبب عيب فيها هي بالذات ، وليس لأسباب ثقافية واجتماعية هي تعاني منها أصلا وتحاول التخلص منها ، فهل يساعدها الرجل المصري على هذا ؟.

ويحكم توفيق الحكيم على الرجل المصري بالنقص فى التفكير بالنسبة للمرأة الأوروبية ، بمثل ما يقول أن أوروبا هي العقل والشرق هو النفس ، وكأنما الشرق ليس له عقل . وهذا الحكم أيضا غير مفيد لأنه يشعر الرجال فى بلادنا أن عقولهم أقل من عقول الناس فى أوروبا ، وأن العقل المصري أو العقل العربي يعاني نقصا بالطبيعة وليس بالضغوط الاجتماعية والثقافية والسياسية .

إن التشخيص الخاطئ لأسباب أي مشكلة يقود بالضرورة إلى العلاج الخاطئ ، ولهذا لا نزال نعاني الأزمة الفكرية بين رجالنا ونسائنا معا .

د. نوال السعداوي