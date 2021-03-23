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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنبيه مهم من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:47 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع طلاب الصف الثالث الثانوي بضرورة متابعة البث المباشر لمراجعة مادة الجيولوجيا، لافتة إلى أن بث المراجعة في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، مع الإتاحة لطلاب الثانوية العامة إمكانية كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، نتيجة الفصل الدراسي الأول 2021 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان كل ما يتعلق بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الأول، بعد قليل، كما ستعلن الوزارة مواعيد الامتحانات الشهرية المقبلة في الصف الدراسي الثاني، وستتم الإجابة عن جميع التساؤلات المتعلقة بنتائج امتحانات الترم الأول.

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