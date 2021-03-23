تنبيه مهم من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة

احة لطلاب الثانوية العامة إمكانية كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، نتيجة الفصل الدراسي الأول 2021 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.



وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان كل ما يتعلق بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الأول، بعد قليل، كما ستعلن الوزارة مواعيد الامتحانات الشهرية المقبلة في الصف الدراسي الثاني، وستتم الإجابة عن جميع التساؤلات المتعلقة بنتائج امتحانات الترم الأول. وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، نتيجة الفصل الدراسي الأول 2021 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان كل ما يتعلق بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الأول، بعد قليل، كما ستعلن الوزارة مواعيد الامتحانات الشهرية المقبلة في الصف الدراسي الثاني، وستتم الإجابة عن جميع التساؤلات المتعلقة بنتائج امتحانات الترم الأول.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع طلاب الصف الثالث الثانوي بضرورة متابعة البث المباشر لمراجعة مادة الجيولوجيا، لافتة إلى أن بث المراجعة في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، مع الإت