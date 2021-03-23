«المسيبلي»: يجب توافر الثقة لدى جميع أطراف الأزمة اليمنية لإنجاح المبادرة السعودية

علق عبد الرحمن المسيبلي رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات- مقره جينيف- على المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن قائلا: "ضمانًا لنجاحها من الأهمية دعوة جميع أطراف النزاع بما فيهم المجلس الانتقالي الجنوبي، كممثل لشعب الجنوب".وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مبادرة المملكة العربية السعودية بشأن الأزمة اليمنية تأتي في وقت الجميع يتطلع فيه إلى وقف الحرب وإخراج اليمن من أزمته وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد المعاناة القاسية التي يمر بها شعب اليمني، كمتضرر وحيد من تلك الحرب.وأكد المسيبلي أنه من أجل ضمان نجاح المبادرة، يجب أهمية توافر الثقة لدى جميع أطراف الأزمة اليمنية، وإتاحة الفرصة لها في أن تعبر عن موقفها ورؤيتها لكيفية وقف الحرب والدخول في مفاوضات، مع مراعاة حفظ ماء الوجه لكل طرف في النزاع.كان وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، عرض أمس الاثنين، مبادرة سلام من المملكة لإنهاء الحرب في اليمن.وتقترح المبادرة السعودية الجديدة وقف إطلاق نار في اليمن وتشرف عليها الأمم المتحدة، واستئناف للمفاوضات بين الحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران ولكن رفض الحوثيين المبادرة ورحب المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية بيها.