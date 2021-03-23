بطانية تتسبب في مصرع ربة منزل بالدقهلية

لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها بعدما أختل توازنها أثناء قيامها بوضع "بطانية" بشرفة شقتها بميت غمر بمحافظة الدقهليةتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول المدعوة "مها فواد احمد الحمراوی "٥٣ سنه، ربة منزل، ومقيمة بندر ميت غمر ( جثة هامدة - إدعاء سقوط من علو).بانتقال الضباط والفحص وسؤال كلا من زوجها المدعو " على أحمد علي يوسف البربري " 51 سنة، میكانیكی سيارات، نجلهما المدعو "محمد على أحمد علي يوسف البربری " ۱۷ سنة، طالب، ويقيمان بندر ميت غمر قررا بأنه أثناء قيام المتوفاة بوضع بطانية بشرفة الشقة بالطابق الرابع اختل توازنها وسقطت أرضا وتوفيت على إثر ذلك ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلكتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٩ ۱۰ لسنة ٢٠٢١ إداري قسم ميت غمر، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.