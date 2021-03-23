الجثة المختفية تعود إلى مقبرتها ببني سويف

أعلن أبناء صاحب الجثة المختفية من المقبرة بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن أن جثة والدهم عادت إلى المقبرة الخاصة بها، بعد عقد جلسة صلح مع العاملين بالمقابر.وبدأت الواقعة بعدما حّرر 4 أشقاء بلاغًا بمركز شرطة الفشن، السبت الماضى، يفيد باكتشافهم عدم وجود جثة والدهم المدفونة منذ عامين في مقابر الأسرة بقرية "العجرة" بدائرة المركز.وتلقى العقيد محمود مهني مأمور مركز الفشن جنوب بني سويف، بلاغا من "ا.م.ا" سائق، مقيم بمدينة الفشن، يفيد بأن أحد أفراد الأسرة، وهو الابن الأوسط، توجه رفقة والدته وأشقائه لزيارة والدهم المتوفي منذ عامين في مقابر قرية العجرة التابعة لدائرة المركز، حيث فوجئوا بآثار هدم وتحطيم للمقبرة داخل حوشهم الخاص واختفاء جثة والدهم، وعقب ذلك تواصلوا هاتفيا بشقيقهم الأكبر الذي حضر إلى المكان وتوجه لتحرير محضر بمركز الشرطة.وأكد في أقواله أنه أثناء ذهابه مع أشقائه لزيارة قبر والدهم في مقابر الأسرة بقرية "العجرة" التابعة لمركز الفشن فوجئوا بهدم المقبرة وعدم وجود جثة والدهم، وتم تحرير محضر رقم 1002 لسنة 2021 إداري مركز شرطة الفشن.وقال أحد العاملين في المقابر، رفض نشر اسمه، إن كل ما يقال غير حقيقي ومخالف للواقع، ولا أحد يستطيع انتهاك حرمة الموتى، ووالدهم المدفون منذ عامين في مكانه بالمقبرة ومغلقة بباب، ولم ينقله أحد، ومقبرتهم موجودة ويعلمون ذلك، أما ما يتداول عن هدم مقبرة فهي ليست ملكهم وغير خاصة بهم.وتابع الأشقاء أنه كان هناك خلاف على مقبرة جديدة وانتهى الحوار خلال جلسة الصلح، وما يعنينا أن جثة والدنا عادت لمكانها الطبيعي، وأن الأزمة انتهت.وقال أحد أفراد الأسرة إن الجثة جرى نقلها بالفعل، وعادت مرة أخرى بعد جلسة الصلح، وقد يكون أحد أفراد التربة وراء تلك الواقعة، لخلاف مالي على ثمن مقبرة أخرى بينهم.وعقدت القيادات الشعبية بمركز الفشن، بقيادة العمدة فريد هندي، والعمدة أسامة حسني، والشيخ رضا محمد عبدالحليم مدير عام بالوعظ بالأزهر والأوقاف، جلسة صلح بين أسرة أبناء الرجل المتوفي وعدد من العاملين بمقابر قرية الشقر.وانتهت الجلسة إلى صلح بين الطرفين وتوقيع شرط جزائي قدرة 200 ألف جنيه لأي متعدٍ منهم مرة أخرى، وشراء أبناء المتوفى مقبرة أخرى مجاورة للحوش الخاص بهم بـ3 آلاف جنيه.