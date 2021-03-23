بمناسبة رمضان.. صرف 450 جنيهًا للعاملين بالأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، صرف 450 جنيهًا لجميع العاملين بالوزارة.وقال وزير الأوقاف، إن تلك المنحة تأتي نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التي بذلها العاملون بالأوقاف في ضبط شئون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة، وما بذلوه من جهد في عمارة بيوت الله (عز وجل) وتكليفهم بمضاعفة الجهد في الأيام المقبلة استعدادًا للشهر الكريم، وإسهامًا من وزارة الأوقاف في تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة شهر رمضان المبارك 1442هــ وتزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني.