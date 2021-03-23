حريق هائل ببرج تقوية شبكة محمول بالدقهلية

شب حريق هائل ببرج تقوية شبكة محمول بقرية "شبرا سندي" مركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، والتهمت ألسنة النيران محتويات برج التقوية و"توك توك" خاص بحارس البرج.تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق ببرج تقوية شبكة محمول، كائن بأرض زراعية بزمام قرية "شبرا سندي" دائرة المركز.انتقلت على الفور سيارات الإطفاء وضباط المباحث وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين أن برج التقوية مقوى لشبكتي "فودافون، اتصالات" على مساحة "1 قيراط تقريبا" خارج الكتلة السكنية، ونجم عن ذلك احتراق محتويات برج التقوية (لوحة الكهرباء الرئيسية، كابينة تحكم إرسال، ۲ كابينة بطاريات، ۲ مولد كهرباء ديزل، ۲ تنك سولار سعة 10 لترات "غير ممتلئة"، غرفة تحكم كابلات)، وكذا احتراق توك توك "دون لوحات معدنية" ملك المدعو "أشرف سيد محمد حسن" ٥١ سنة، حارس خاص لبرج التقوية، ومقيم بقرية "الربع" دائرة مركز تمي الأمديد، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات، وبسؤال الحارس الخاص والمدعو "السيد محمد السيد محمد" ۳۷ سنة، فني بشركة فودافون، ومقيم ببندر السنبلاوين، عللا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بلوحة الكهرباء الرئيسية للبرج، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية.تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٥٨٠ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز السنبلاوين، وجارٍ العرض على النيابة العامة.