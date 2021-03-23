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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نفوق 3000 دجاجة.. السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بالدقهلية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:51 م
حريق
حريق
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بمزرعة دواجن بعزبة " معوض" التابعة لقرية " برهمتوش" مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وأسفر الحريق عن نفوق ٣٠٠٠ دجاجة دون وقوع إصابات او خسائر بشرية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمزرعة دواجن كائنة بعزبة "معوض "التابعة لقرية " برهمتوش " دائرة المركز.

انتقلت على الفور سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، وضباط المباحث الي مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بمزرعة دواجن مكونة من طابق واحد مشيدة بالبلوك ومعرشة بالسدة والعروق الخشبية على مساحة " ٥٠٠ متر تقريبا " ( خارج الكتلة السكنية، غير مرخصة ) ملك المدعو "سامی طاهر العوضي الشيوی " ٥٠ سنة، عامل، ومقيم بذات القرية، ونجم عن ذلك احتراق جزء من سقف المزرعة ونفوق عدد " ۳۰۰۰ دجاجة عمر ٢٥ يوم " ولم ينجم عنه إصابات.

وبسؤال مالك المزرعة علل سبب الحريق بحدوث ماس كهربائى بالتوصيلات الداخلية بالمزرعة، ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك. تم إخطار قسم الأدلة الجنائية تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٥٧٧ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز السنبلاوين، وجاري العرض على النيابة العامة.

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