باسل السيسي: السعودية لم تعلن أي ضوابط بشأن تنظيم الحج

شهد الشارع السياحي حالة من البهجة بعد إعلان وزارة الصحة عن توفير شحنات للحجاج عند بدء الموسم، الأمر الذى منح تفاؤلًا للشركات بإمكانية تنظيم موسم الحج هذا العام، بعدما اقتصر 2020 على إحياء الشعائر على مواطنى السعودية فقط.وقال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، رئيس لجنة السياحة الدينية، إن وزارة الحج والعمرة السعودية لم تصدر، حتى الآن، أي ضوابط منظمة لرحلات العمرة والحج أو أى شىء يفيد بأنها ستستقبل رحلات حج من خارج المملكة، كما أنها لم تعلن حتى اللحظة أن الأعداد التى سيسمح لها بالمشاركة في مناسك الحج، بالتالي لم يصدر عن وزارة السياحة والآثار أى ضوابط لتنظيم عمل شركات السياحة دون خروج الضوابط السعودية للتنظيم وفقا لها.وأضاف السيسي، لـ«الدستور»، أن المملكة فتحت رحلات العمرة من الخارج وسط إجراءات مشددة من خلال تطبيق "اعتمرنا" المتاح على الهواتف الذى يتم من خلاله تنظيم المواعيد لدخول الحرم المكى والصلاة فى المسجد النبوي والروضة الشريفة وغيرها من مناسك العمرة.وأعلنت وزارة الحج والعمرة أن أعداد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة عبر تطبيق اعتمرنا وصل إلى 10 ملايين معتمر، كما حددت الفئة العمرية للمعتمرين ما بين 18- 70 عامًا، مشددة على أنه لا يمكن إصدار التصريح لمَن هم دون الـ18 ولمن تجاوزوا الـ70 عامًا.