رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

باسل السيسي: السعودية لم تعلن أي ضوابط بشأن تنظيم الحج

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:26 م
الحج
الحج
رامى حسين
طباعة
شهد الشارع السياحي حالة من البهجة بعد إعلان وزارة الصحة عن توفير شحنات للحجاج عند بدء الموسم، الأمر الذى منح تفاؤلًا للشركات بإمكانية تنظيم موسم الحج هذا العام، بعدما اقتصر 2020 على إحياء الشعائر على مواطنى السعودية فقط.

وقال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، رئيس لجنة السياحة الدينية، إن وزارة الحج والعمرة السعودية لم تصدر، حتى الآن، أي ضوابط منظمة لرحلات العمرة والحج أو أى شىء يفيد بأنها ستستقبل رحلات حج من خارج المملكة، كما أنها لم تعلن حتى اللحظة أن الأعداد التى سيسمح لها بالمشاركة في مناسك الحج، بالتالي لم يصدر عن وزارة السياحة والآثار أى ضوابط لتنظيم عمل شركات السياحة دون خروج الضوابط السعودية للتنظيم وفقا لها.

وأضاف السيسي، لـ«الدستور»، أن المملكة فتحت رحلات العمرة من الخارج وسط إجراءات مشددة من خلال تطبيق "اعتمرنا" المتاح على الهواتف الذى يتم من خلاله تنظيم المواعيد لدخول الحرم المكى والصلاة فى المسجد النبوي والروضة الشريفة وغيرها من مناسك العمرة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة أن أعداد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة عبر تطبيق اعتمرنا وصل إلى 10 ملايين معتمر، كما حددت الفئة العمرية للمعتمرين ما بين 18- 70 عامًا، مشددة على أنه لا يمكن إصدار التصريح لمَن هم دون الـ18 ولمن تجاوزوا الـ70 عامًا.

موضوعات متعلقة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

سرقة صفحة نوال السعداوي على «فيسبوك»

السكة الحديد: تغريم مَن يخالف إجراءات كورونا داخل المحطات

«الصحة»: زيادة مراكز تلقي لقاح كورونا لـ138 بالمحافظات


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

image description

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

السكة الحديد: تغريم مَن يخالف إجراءات كورونا داخل المحطات

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

مصرع 2800 وإصابة 26 ألفًا فى حوادث مرورية بالجزائر خلال عام

اختيار 8 مرشحين للمنافسة على جائزة «فن جميل»

دراسة: مخاطر الوفاة بسبب الخرف أعلى بين المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المراة..عيد كل الأعياد
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تشارك فى الدورة التاسعة لمعرض الكتاب

وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 31 لصالون الشباب بقصر الفنون

جمعة فرحات يوافق على جعل يوم ميلاد «رخا أبو فن» عيدا للكاريكاتير

سرقة صفحة نوال السعداوي على «فيسبوك»