خبير دستوري: تجميد التصويت على الانتخابات البرلمانية العراقية بالخارج «قانوني»

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، إلغاء تصويت الناخبين المقيمين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل، وأرجعت القرار لأسباب فنية وقانونية ومالية وصحية.وفي هذا الإطار قال الخبير في الشئون القانونية والدستورية العراقية علي التميمي، إن تجميد انتخابات الخارج يكون بتوصية من مجلس المفوضين إلى مجلس الوزراء حتى يقوم الأخير بمفاتحة البرلمان للتصويت على تجميدها بسبب الوباء.وأضاف التميمي، في تصريح لـ"الدستور": "هناك صعوبة لإجراء الانتخابات في بلدان تمنع دخول الفرق المشرفة على الانتخابات، حيث أنها منصوص عليها أي هذه الانتخابات في مادة 39 ف 4 من القانون 9 لسنة 2020 وهو قانون الانتخابات التشريعية وبالتالي من له حق التجميد هو البرلمان حصرا، كما أن الانتخابات حق دستوري وفق المواد 14 و15 و20 من الدستور العراقي".