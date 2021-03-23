كيف وصلت مصر إلى نقل 500 مليون طن بضائع سنويًا؟

ربما لا يعرف الكثيرون أن قطاع النقل النهري والبحري هما أحدا سُبل الدخل القومي في مصر، والذي يتم الاعتماد عليه كثيرًا في نقل البضائع وحركات الاستيراد والتصدير بين مصر ودول العالم أجمع.ولذلك تلقى له الحكومة أهمية كبرى في عمليات التطوير، وتقوم كل فترة بتطوير قطاعي النقل النهري والبحري، ووضعه كأولوية في خطط التنمية من أجل جلب مزيد من الاستثمارات للاقتصاد المصري.واتساقًا مع ذلك، فقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، بتطوير منظومة خدمات النقل البحري، بما في ذلك أسطول النقل البحري، والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط على أحدث طراز وبأنماط عملاقة، بما يليق بمكانة مصر وموقعها الجغرافي.وكذلك تطوير قطاع النقل النهري ليصبحوا همزة وصل بين الشرق والغرب، وذلك وفق أرقى المعايير، بما يساعد على إقامة خطوط مباشرة بين الموانئ المصرية وتلك المناظرة لها على السواحل الأفريقية، مما يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول القارة.ولم يكن توجيه الرئيس السيسي هو الأول من نوعه بشأن قطاعي النقل النهري والبحري، فهناك جهود قامت بها الحكومة من أجل تحقيق ذلك، وزيادة الاستثمارات في القطاعين، وترصد "الدستور" تلك الجهود بالأرقام في التقرير التالي.الموانئ والطرق الملاحية، كانت أحد أهم الطرق التي اعتمدت عليها وزارة النقل من أجل تطوير قطاعي النقل النهري والبحري، حيث انشأت عدد من الموانيء القريبة من النيل وهي نحو 42 ميناء، مع إنشاء أرصفة لها بارتفاع يتراوح بين 6 - 8 أمتار أعلى من منسوب مياه النيل.أما الطرق الملاحية فقد عمدت الحكومة على زيادتها مؤخرًا من خلال إنشاء عدد كبير منها، وهي 3136 طريق ملاحي تم تنصيف 2192 منها كدرجة أولى ملاحيًا بسبب الاتساع الضخم الخاص بها إلى جانب العمق وتطابقها مع المعايير العالمية.ومن بين تلك الطرق، كان طريق القاهرة - أسوان بطول 953 كيلومترًا، وطريق القاهرة - الإسكندرية من خلال طريق الرياح البحيري - ترعة النوبارية بطول 220 كيلومترا، والطريق الملاحي القاهرة – دمياط من خلال نهر النيل فرع دمياط بطول 240 كيلومترًا.وجاري حاليًا العمل على تطوير نهر النيل من خلال إحلال نظام البنية وإنشاء شبكة RIS المعلوماتية له، وشبكة مراقبة وتحكم مركزي لمراقبة الطرق الملاحية على مدار الساعة، باستخدام أحدث أنظمة التكنولوجيا.وعملت وزارة النقل على زيادة المخصصات المالية التي تخص تطوير قطاعي النقل النهري، فتم تخصيص نحو 300 مليون جنيه منها 250 جنيه خزانة عامة و50 مليون جنبه قروض خارجية لتطوير وحدات النقل النهري خلال عام 2021.بينما الاستثمارات الكلية قدرت في خطة التنمية للعام المالي 2020-2021 بـ740 مليار جنيه مقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة العام المالي الجاري، وهى أقل من الاستثمارات المحققة فى عام 2018- 2019 والتي كانت 970 مليار جنيه.وبحسب بيانات وزارة النقل وصل حجم البضائع في مصر 500 مليون طن سنويًا، جراء عمليات تطوير قطاعي النهر والبحر، وتأتي المنتجات البترولية على رأس تلك البضائع تليها الأسمنت والحجر الجيري.يذكر أنه خلال مطلع المارس الماضي كان لوزارة النقل خطة من أجل تطوير قطاع النقل النهري واستخدام طرق النقل تلك في نقل البضائع وتخفيف الضغط على شبكة الطرق، من خلال تنفيذ 27 مشروعًا بإجمالى تكلفة 3 مليارات جنيه.وكذلك تطوير الطريق الملاحي القاهرة - الإسكندرية عبر الرياح البحيري - النوبارية بتكلفة 28.73 مليون جنيه، وتطوير الطريق الملاحي القاهرة - أسوان بتكلفة 267.94 مليون جنيه، وتطوير الطريق الملاحي القاهرة - دمياط بتكلفة 23.63 مليون جنيه.