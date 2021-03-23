بـ«البوق» والجولات.. هكذا دعا نتنياهو أنصاره للتصويت في انتخابات الكنيست (فيديو)

◄ جولات في الشوارع

















◄ دعوة مغنية إسرائيلية

















◄ الذهاب إلى تجمع المحال التجارية

في السياق ذاته، قالت اللجنة المركزية للانتخابات الإسرائيلية إنه من المرجح أنه لن يتم الإعلان عن نتائج الفرز قبل يوم الجمعة المقبلة.













בקניון בבת ים — ליכודניקים צאו להצביע!!! pic.twitter.com/C17eJZwP8i — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 23, 2021

كثف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب «الليكود»، من دعواته إلى أنصار اليمين من أجل الذهاب إلى التصويت في انتخابات الكنيست، في ظل انخفاض نسبة الإقبال عن الانتخابات الماضية.وبدأت انتخابات الكنيست الرابعة والعشرون، في السابعة صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءا، بمشاركة 39 قائمة، بينهم أحزاب عرب 48.وتعد انتخابات الكنيست التي تجرى الآن هي الرابعة خلال عامين، وتأتي وسط نتنافس شديد بين نتنياهو، وجدعون ساعر رئيس حزب «أمل جديد»، ويائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية.أجرى نتنياهو جولات بسيارته من أجل دعوة المارة إلى التوجه لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لصالح تيار اليمين، الذي يتزعمه، مشيرًا إلى أن هناك بعض المناطق التي ينخفض فيها نسب التصويت بشدة.وقال نتنياهو، خلال مروره في أحد الشوارع بسيارته، إن تيار اليمين يحتاج إلى مقعدين فقط الآن لتشكيل ائتلاف حكومي قوي، مطالبا بأن يصطحب المصوتون بعضهم البعض إلى مراكز الاقتراع.واستخدم نتنياهو مكبر الصوت «البوق» خلال جولاته لكي يتمكن من إيصال حديثه لكافة الموجودين .ونشر نتنياهو مقطع فيديو، وعدد من الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، من أمام منزل المغنية الإسرائيلية إيدين بن زكين، قائلا إنه جعلها تخرج لتدلي بصوتها.وأوضح نتنياهو: "إيدين بن زكين خرجت لتدلي بصوتها، هل تخرجوا أنتم أيضًا؟"، وتابع في تغريدة أخرى: "ذهب لإحضار بن زكين لكي تصوت، التصويت ضعيف".وذهب نتنياهو إلى مجمع للمحال التجارية «مول»، ودعا الموجودين هناك إلى التوجه للإدلاء بصوتهم في انتخابات الكنيست، وترجيح فوز التيار اليميني.وكرر رئيس حزب الليكود أن كتلة اليمين تحتاج إلى مقعدين فقط من أجل حسم عدد مقاعد الأغربية، 61 مقعدًا، داخل الكنيست.