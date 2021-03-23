«صينية الحناء».. مجموعة قصصية جديدة للكاتب عادل الغنام

فى مجموعته القصصية الجديدة "صينية الحناء"، ارتكز الكاتب عادل الغنام على ركيزتين أساسيتين أولها الصوفية وثانيها السياسة، واستخدم الكاتب لغة خاصة به مع حركة درامية متميزة ونهايات مفتوحة تترك بداخل القارئ أسئلة ولا تقدم أجوبة.أما الصوفية فقد ظهرت فى قصص عدة أولها صينية الحناء التى يصنعها رجل طيب فى الحارة اسمه سعد عاكف. وقد وصف غنام المشهد بأنه مثل رقصة المولوية فى حضرة الأولياء.وكذلك جاءت الصوفية فى قصة بائع النصيب، التى جاءت بالحكمة والنورانية والغوص فى النفس البشرية التى اختارت الألم والوجع ولم تختار السعادة، والسعادة هنا هى ارتقاء الروح والقرب إلى الله، وختم الكاتب قصته بعبارة "كان يلفت النظر إليه بلونه الأخضر والمكتوب فوقه بخط مزخرف كلمة الحكمة هدية مجانية للمتحابين، ربما تذكرنا هذه القصة برواية أرض النفاق للأديب يوسف السباعى".ويحسب للكاتب أنه لم يكن مباشرا فى طرح فكرته الصوفية فى قصص أخرى. أما الركيزة الثانية وهى السياسة، فقد ظهرت فى عدة قصص مثل من حكايات المطر التى صنف فيها السياسة إلى أسد، وكذلك جاءت قصة اغتيال شهريار والتى تحدث فيها عن شهريار وهى قصة تشعر وكأنها مقتبسة من قصة نبى الله موسى مع فرعون، وكذلك قصة سيادته.