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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

تقرير مدعوم بالبيانات عن زيادة عدد المستشفيات الجامعية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:40 م
المستشفيات الجامعية
المستشفيات الجامعية
سالي رطب
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تقديم خدمات صحية في مصر كثيرة ومتنوعة بعيدًا عن المستشفيات الخاصة التي ترتفع تكلفتها بما لا يناسب الكثير من طبقات الشعب من أهم الجهات التي تقدم خدمة طبية متميزة هى المستشفيات الجامعية.

ووضعت المستشفيات الجامعية هدفًا وهو تقديم خدمة مميزة على للمواطن المصري، فهى لا تقدم خدمة صحية على المستوي الثالث فقط، لكن هدفها تعليم طبي وتدريب وبحث علمي يقوم به العاملين فيها.

وزارة التعليم العالي اتجهت إلى زيادة الخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنين وزيادة عدد مستشفياتها على مستوى الجمهورية، لتستعرض «الدستور» في تقرير مدعوم بالبيانات زيادة أعداد المستشفيات الجامعية خلال الست سنوات الماضية.

وخلال الست سنوات الماضية، زادت عدد المستشفيات الجامعية وزادت عدد الخدمات الطبية التي تقدمها، ففي 2014 بلغ عدد المستشفيات الجامعية (88) مستشفًا، وبلغ عدد أسرّة العناية المركزة 3000 سرير، فيما بلغ عدد الحضانات (656) حضانة، وعدد المرضى (16 مليون سنويًّا)، فيما بلغ عدد مرضى أقسام الطوارئ وبلغ عدد مرضى أقسام الطوارئ (2 مليون مريض سنويًّا) بينما بلغ 3 ملايين مريض سنويًّا بزيادة مليون مريض.

وبعد 4 سنوات وبالتحديد في 2018، بلغ عدد المستشفيات الجامعية 109 وعدد مرضى أقسام الطوارئ الذين استقبلتهم المستشفيات الجامعية 3 ملايين جنيه والمرضى المترددين على المستشفيات 17.8 مليون مريض، بينما بلغ عدد الأسرّة 31024، وأسرة العناية المركزة 4762، والحضانات 856، وبلغ إجمالي العمليات 887000، وبلغ عدد جلسات الغسيل الكلوى ١.٢٥ مليون.

وحققت المستشفيات الجامعية قفزة في عددها في العام الجاري فوصلت إلى (115) مستشفى عام 2021 بزيادة (27) مستشفى، بتكلفة إجمالية (16) مليار جنيه، وبلغ عدد الأسرة عام 2014 (28958)، بينما وصل إلى (35825) سريرًا عام 2021 بزيادة قدرها (6867) سريرًا، ويمثل 30% من الأسرّة بين مقدمي الرعاية الصحية الحكومية في مصر، ووصلت إلى (870) حضانة عام 2021 بزيادة قدرها (214) حضانة بتكلفة مائة مليون جنيه

ووصل عدد المرضى 20 مليون مريض سنويًّا عام 2020 بزيادة وبلغ عدد مرضى أقسام الطوارئبلغ (3 ملايين مريض سنويًّا) عام 2020 بزيادة مليون مريض.

أضاف التقرير أنَّ هناك قرابة 70 مستشفى جامعيًّا متعدد التخصصات، مستشفى لعلاج المسنين، ومستشفى لصحة المرأة، 3 مستشفيات للسموم، 5 مستشفيات لأمراض الكلى، 3 مستشفيات للكبد، 8 مستشفيات للأورام، 9 مستشفيات للطوارئ، 5 مستشفيات لعلاج الإدمان والطب النفسى.

دعم المستشفيات الجامعية وقت كورونا
وتساهم جامعة القاهرة بأكثر من 24% من إنتاج مصر من الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا حول مكافحة كوفيد 19 وذلك بإجمالي 125 بحث علمي من 552 بحث مصري منشور في المجلات الدولية، كما ساهمت بـ35 دراسة سريرية بنسبة 24% من مجمل الدراسات السريرية في مصر والبالغة نحو 144 دراسة، وكان للمستشفيات الجامعية دورًا كبيرًا من خلال 19 جامعة فى 31 مستشفى.

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