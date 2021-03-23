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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ قنا يشارك فى ورشة عمل آليات وضع خطط متوسطة الأجل للمشروعات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:32 م
باسل السيسي
باسل السيسي
قنا: إسلام البكري
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شارك حازم عمر، نائب محافظ قنا، فى ورشة العمل التى نظمها برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمدينة نجع حمادى حول آلية تحديد السمات الأساسية لكل مركز ووضع خطط متوسطة الأجل لتنفيذ المشروعات، وذلك بحضور الدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون التنمية الاقتصادية بالبرنامج، ومسئولو التخطيط بالوحدات المحلية والإدارات التعليمية والصحية وهندسة الكهرباء والرى بمدن نجع حمادى وفرشوط وأبوتشت.

وأوضح عمر أن ورشة العمل تهدف إلى تدريب أعضاء لجان التخطيط المحلى على آلية تحديد السمات الأساسية لكل مركز من مراكز المحافظة حتى يتسنى للمسئولين تحديد المشروعات ذات الأولوية، ومن ثم وضع الخطط على أسس علمية وبيانات دقيقة وخلال الورشة أجرى نائب محافظ قنا حوارًا مع مسئولى التخطيط بشأن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة موجهًا إياهم بضرورة العمل بروح الفريق ووضع الخطط بشكل تشاركى.

من جانبها أكدت الدكتورة شريفة ماهر على أهمية إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول السمات الأساسية لكل مركز من أجل تمكّن المسئولين من التعرف على الوضع الراهن وتحديد الفجوة بين الوضع الراهن والمستهدف الوصول إليه بما يخدم تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر ٢٠٣٠ ".

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