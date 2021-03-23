حملات لمتابعة الانضباط الإدارى داخل المنشآت الخدمية بإيتاى البارود

قام محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود، بحملة لمتابعة الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية، بالوحدات المحلية، والإدارة التعليمية بايتاي البارود بمحافظة البحيرة.وأسفرت تلك الحملة عن عدم وجود ٤٦ من قوة العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية، وكذلك غياب ٤ من قوة العمل وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.هذا وأكد محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود، علي استمرار الجولات الميدانية والتواصل المستمر مع المواطنين، بناء على تعليمات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة لجميع المصالح الحكومية.