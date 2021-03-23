10 نصائح لمرضى الرمد الربيعى فى التقلبات الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين،من طقس متقلب، حيث تتعرض البلاد لمنخفض جوي يسبب رياحا مثيرة للرمال والأتربة على أنحاء البلاد.وهذه الأجواء المليئة بالأتربة، تؤثر بشكل كبير على مرضى حساسية العيون، بسبب الأتربة والرياح الموجودة بالجو، ولهذا نقدم لكم مجموعة من النصائح الهامة لمرضى حساسية العيون، بحسب ما قالته طبيبة العيون، نهى خاطر، لـ"الدستور"، لمرضى الرمد الربيعي وحساسية العيون.- يفضل عدم الخروج من المنزل لمن يعانون من مشكلات في العين.- ارتداء النظارة الشمسية أو نظارات واقية في حالة اذا اضطررت للخروج من المنزل.- غسل الأيدي والوجه بمياه باردة باستمرار.- استخدام قطرات ملطفة للعين، فى حالة وجود ألم فى العين.-لا ينصح باستخدام أي من القطرات التي تحتوي على الكورتيزون بدون استشارة طبيبك.- عدم تناول الأطعمة التي تتسبب في حدوث الحساسية، وتوقف تناول المضادات دون الحاجة لها.- عمل كمادات شاي أسود على العين لتخفيف الالتهاب والتهيج بجانب شرائح الخيار.- تجنب التعرض المباشر للروائح النفاذة، كاستخدام المعطرات والمبيدات الحشرية.- في حال تعرض العين للأتربة لا بد من غسلها جيدًا بالماء البارد ووضع مضادات لها.- الابتعاد عن استنشاق الأزهار خاصة في فترة نموها.