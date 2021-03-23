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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الخميس.. أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:32 م
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
هبه عويضه
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تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بمناسبة ذكرى ميلاد موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، وذلك فى الثامنة من مساء بعد غد الخميس الموافق ٢٥ من مارس على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد.

يتضمن برنامج الحفل باقة من أروع ألحان وأغاني موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب يشدو بها نجوم الأوبرا منها «لما أنت ناوى.. حبيبى لعبته.. يا مسافر وحدك»، أداء الفنان مجدى خليل، «قوللى عملك أيه.. مضناك..هان الود» أداء الفنان كريم زيدان،«قلبى بيقولى كلام» عزف منفرد على آلة العود أداء صوليست العود الفنان وليد سلامة، «تراهنى.. اسهار بعد اسهار..اما غريبة» أداء الفنانة نهى حافظ، «كل ده كان ليه..خى خى.. من غير ليه».

يشار إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولي.

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