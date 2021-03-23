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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

هل يجوز للجان النوعية بالشيوخ عرض تقارير على المجلس عن كل موضوع يحال إليها؟

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:31 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
أشرف لاشين
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ألزمت اللائحة الداخلية المنظمة لآليات عمل مجلس الشيوخ، كافة اللجان النوعية بالمجلس بإعداد تقرير مفصل يتم عرضه على المجلس عن كل موضوع يحال إليها.

حيث نصت المادة (79): على اللجنة أن تقدم تقريرًا إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها.

وللجنة، أثناء دراستها لموضوع، إذا عرضت لها مسألة أو اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال إليها، أن تحيط رئيس المجلس علما به، وله أن يعهد إليها ببحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس، إذا رأى محلا لذلك، أو أن يعرض الأمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه.

كما نصت المادة (80) على أنه:
يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيانًا بإجراءاتها، ورأيها في الموضوع المحال إليها، والأسباب التي استندت إليها في رأيها، ورأى اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعاتها في شأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها.

وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية.

ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالفة التي تكون قد أبديت من أعضائها في الموضوع، ومجمل الأسباب التي تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة.

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