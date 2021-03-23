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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار حملات «المتابعة اللاحقة» لضبط الاستيراد بالمنطقة الحرة ببورسعيد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:30 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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واصلت لجنة المتابعة اللاحقة التي شكلها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حملاتها للمرور على أماكن البضائع التي تم الافراج عنها من الجمارك والتحقق من وجودها والاطلاع علي فواتير البيع ودفاتر اثبات حركة دخول وخروج المخازن وحركة تداولها.

وأعلن محافظ بورسعيد بأن اللجنة قامت اليوم بالمرور وفحص ١٠ أماكن لتخزين البضائع المفرج عنها من الجمارك برسم المنطقة الحرة حيث تبين أن هناك ٥ حالات تمارس عملها التجاري وفقا للضوابط وجميع حركة تداول البضائع مثبتة بالدفاتر وكذلك تبين وجود ٥ حالات مخالفة للضوابط والإجراءات وسيتم التعامل معها وفقا للقانون بعد التأكد من مخالفتها لضوابط ممارسة النشاط ليصل اجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ انطلاف الحملة إلى ٤٣ حالة.

ويتكون أعضاء اللجنة من الجمارك والتموين والجهاز التنفيذي للمحافظة والضرائب.

وخلال الاجتماع مع اللجنة أشاد المحافظ بالجهود التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية والإجراءات التي تتخذها لضبط العملية التجارية بالمحافظة موكدا علي استمرار عمل اللجنة بكل قوة ومتابعة نتائج الحملات التي يقومون بها

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