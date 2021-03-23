«بعد التقلبات الجوية».. نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:30 م
هاجر رضاطباعة
شهدت عدة محافظات أتربة ونشاط للرياح تصل لحد العاصفة اليوم، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لتقلبات جوية حادة.
ويقدم «الدستور» نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية:
- استنشاق بخار الماء.
- غسيل الأنف بالماء المالح.
- الابتعاد عن الأدخنة بكل أنواعها كالسجائر أو الشيشة.
- الإكثار من تناول الماء تساعد الماء بشكل كبير في ترطيب الأنف.
- التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين.
- استخدام الكمامة بشكل مستمر لحماية الأنف.
- في حالة المعاناة من صعوبة في التنفس الذهاب للمستشفى للوضع على جهاز التنفس.
- استعمال أدوية حساسية الصدر بانتظام والبخاخ الموسع للشعب الهوائية.
ويقدم «الدستور» نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية:
- استنشاق بخار الماء.
- غسيل الأنف بالماء المالح.
- الابتعاد عن الأدخنة بكل أنواعها كالسجائر أو الشيشة.
- الإكثار من تناول الماء تساعد الماء بشكل كبير في ترطيب الأنف.
- التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين.
- استخدام الكمامة بشكل مستمر لحماية الأنف.
- في حالة المعاناة من صعوبة في التنفس الذهاب للمستشفى للوضع على جهاز التنفس.
- استعمال أدوية حساسية الصدر بانتظام والبخاخ الموسع للشعب الهوائية.