«بعد التقلبات الجوية».. نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

شهدت عدة محافظات أتربة ونشاط للرياح تصل لحد العاصفة اليوم، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لتقلبات جوية حادة.ويقدم «الدستور» نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية:- استنشاق بخار الماء.- غسيل الأنف بالماء المالح.- الابتعاد عن الأدخنة بكل أنواعها كالسجائر أو الشيشة.- الإكثار من تناول الماء تساعد الماء بشكل كبير في ترطيب الأنف.- التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين.- استخدام الكمامة بشكل مستمر لحماية الأنف.- في حالة المعاناة من صعوبة في التنفس الذهاب للمستشفى للوضع على جهاز التنفس.- استعمال أدوية حساسية الصدر بانتظام والبخاخ الموسع للشعب الهوائية.