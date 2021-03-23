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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل تحث على دعم تشديد الإغلاق في عيد القيامة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:40 م
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
وكالات
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حثت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على دعم قرارات الحكومة الاتحادية والولايات بتشديد قواعد الإغلاق في عيد القيامة رغم تنامي حالة الإحباط بين المواطنين.

جاء ذلك وفقا لما نقله، اليوم الثلاثاء، عن ميركل مشاركون في جلسة لكتلة التحالف المسيحي، عقد جزء منها افتراضيا وجزء آخر بالحضور الشخصي في البرلمان.

وقالت ميركل إن التطعيم هو المخرج من الأزمة، مشيرة إلى أنه كلما قل عدد إصابات كورونا أظهر التطعيم تأثيره بشكل أسرع، وحذرت من أنه في حال ارتفاع عدد الإصابات سيكون من الصعب تخفيضها.

وحسب هذه المصادر، قالت ميركل إنه سيتم الاستعانة بالأطباء العموميين في حملة التطعيم ضد كورونا بعد عيد القيامة، ولفتت إلى أن هؤلاء الأطباء سيكون لديهم في النصف الثاني من أبريل المقبل لقاحات أكثر من تلك التي لدى مراكز التطعيم.

وأشارت ميركل، التي شاركت افتراضيا في الجلسة، إلى وجود ضوء في آخر النفق سيصبح الضوء أكثر سطوعا، ووجهت الحديث إلى النواب قائلة: "أناشدكم السير معنا في هذه الطريق"، وتحدثت ميركل عن شدة الأعباء التي تتحملها المستشفيات في دول أخرى "وأود أن نعفي أنفسنا من هذا".

ورأت ميركل أن السلالة الجديدة للفيروس نشرت المشاكل، وحذرت مجددا من العودة إلى النمو المطرد فى أعداد الإصابات، وقالت إنه لهذا السبب كان هناك للأسف اضطرار إلى الالتزام "بمكابح الطوارئ" في قرارات كورونا الصادرة مساء أمس الاثنين.

والمقصود بـ"مكابح الطوارئ" الحد الذي اتفقت عليه الحكومة الاتحادية والولايات، والذي ينص على تجديد القيود إذا تجاوز عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة خلال أسبوع عتبة 100 لثلاثة أيام متتالية، وكان المعدل قد ارتفع أول أمس الأحد إلى 9ر103 إصابة، وارتفع أمس الاثنين إلى 3ر107 إصابة.

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