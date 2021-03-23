شركة أدوية تطلق لقاحًا يقي الأطفال من 6 أمراض

أطلقت إحدى شركات الأدوية الرائدة في مجال اللقاحات لقاحًا سداسيًا مبتكرًا للأطفال، حيث يقي من 6 أمراض مُعدية مختلفة ورئيسية عند الرضع والأطفال.وقالت الشركة إن اللقاح يحتوي على تركيبة واحدة سائلة مخصصة للتطعيم الأولي والمعزز للرضع والأطفال الصغار، بداية من عمر ستة أسابيع، لتوفير حماية فعالة ضد أمراض "الدفتيريا– الكزاز (التيتانوس)– السعال الديكي– شلل الأطفال– الإنفلونزا المستدمية من النوع ب– التهاب الكبدى ب".في هذا السياق، قال الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة: "في ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية واليونيسيف من خفض عدد التطعيمات خلال كوفيد- 19، يعتبر اللقاح السداسي المبتكر لدعم الحفاظ على صحة أطفالنا، حيث أثبتت الدراسات أنه يوفر الحماية المطلوبة، وبالتالى تقليل زيارات العيادات في نفس الوقت".وأضاف أن هذا الابتكار جاء في الوقت المناسب لحماية أطفالنا وتحسين حياتنا اليومية، خاصة في ظل انتشار COVID-19، حيث يخشى الآباء من كثرة زيارة عيادات الرعاية الصحية بشكل متكرر للتطعيم، ونحن كأطباء بحاجة إلى توفير الوقت للمرضى الأكثر احتياجًا وهو ما يساعد اللقاح على تحقيقه.