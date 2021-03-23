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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والأردن في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:26 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
طارق عتمان
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شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني توقيع مذكرة تفاهـم لدعم تعاون ثنائي مثمر ووثيق بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وقع مذكرة التفاهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالأردن.

جاء ذلك في إطار أعمال الدورة الـ29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عقدت جلساتها الرئيسية اليوم فى العاصمة الأردنية عمّان برئاسة رئيسي وزراء البلدين؛

ووفقا لمذكرة التفاهم؛ سيتم توظيف الإمكانات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لدعم التعاون بين مصر والأردن وتطويره في عدة مجالات تشمل البنية التحتية الرقمية من خلال الاستفادة من شبكة الكابلات الدولية المصرية وربطها بالأردن، كما سيتم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها في البلدين في مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية.

وتتضمن مذكرة التفاهم؛ التعاون في مجال بناء القدرات البشرية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد من خلال الاستفادة من إمكانيات معاهد التدريب التخصصية في البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الحاضنات التكنولوجية والابتكار وريادة الأعمال من خلال تمكين رواد الأعمال في مجال التقنيات الرقمية الناشئة وتقديم الدعم اللازم لتعظيم المنافع الاقتصادية، وتنظيم مبادرة مصرية أردنية للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لتشكيل فرق مشتركة من الجانبين تعمل على تطوير حلول ومنتجات تخدم المشروعات في البلدين، الى جانب تنظيم مؤتمرات ومسابقات مشتركة بين الدولتين في مجال الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتنظيم خدمات الحوسبة السحابية بالقطاعين العام والخاص بالبلدين وبحث إمكانية تشجيع الاستثمار في هذه المجالات، فضلا عن التعاون في مجالات التخطيط والبحث والتطوير، والاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل الخبرات في مجال التشريعات والسياسات ذات الصلة التي من شأنها خلق بيئة تمكينية داعمة لتطوير عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

ووفقا لمذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على التنسيق بين مواقف البلدين بالمحافل الدولية والإقليمية والمنظمات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وخاصةً الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد العالمي للبريد، كما سيتم تشكيل فريق مشترك (مصري - أردني) في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون.

وعقدت جلسة مباحثات ثنائية ترأسها الوزيران حول سبل تعزيز التعاون المشترك فى المجالات ذات الصلة؛ وذلك بحضور المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات.

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