مهند عميرة: الشعر اليهودي مر بالعديد من المتغيرات ولا يملك هوية واضحة (حوار)

مهند محمد عميرة هو باحث أردني يهتم بالشأن الثقافي والشعري العربي، وله كتابان أصدرهما في هذا الصدد هما "صنعة الشعر العربي: تأثير الحضارة والثقافة، ثقافة العرب في الجاهلية، وسيصدر له قريبًا "دراسة تحليلية للفكر اليهودي: دراسة حالة للشعر العبري في الأندلس"، وله العديد من المقالات والدراسات التي نشرت في مجلات أدبية محكمة، التقت "الدستور" مهند محمد عميرة وكان هذا الحوار..ـ في البداية حصلت على ماجستير إدارة الأعمال.. واتجهت للأبحاث التاريخية في الشعر والثقافة.. كيف جاءت هذه النقلة؟الماجستير هو الدرجة العلمية التي يتحول بعدها حائزُها من متلقٍ للعلم إلى مضيفٍ إليه، باعتبار ما يكتسبه من مهارات البحث العلمي، والتي تسمح له بما هو أكثر من الملاحظة والاستقبال، وتصل به إلى تكوين فرضيات خاصة، ورسم نماذج متفردة عن القضايا العلمية المختلفة.لكن الماجستير في النهاية درجة أكاديمية تبيّن ما اجتازه الطالب بشكل مقنن في سنوات الدراسة، ولا تكشف عن قراءاته غير الرسمية، والتي -بلا شك- تتعدى الفرع العلمي الذي تخصص فيه. والشعر وعلم الاجتماع والأنثربولوجيا تعدو أكثر من كونها جزءًا من اهتماماتي غير الرسمية، إذ أعتبرها اختصاصي الذي لم تمنحني إياه جامعة ما، لذلك من المناسب ألّا أدعو اتجاهي لهذا الأبحاث "نقلة" عن الماجستير، بل أن أقول إن الماجستير وسَّع آفاقي البحثية في هذه الفروع من العلوم.ـ قلت أن هناك سلبيتين في عملية البحث، الأولى هي قاعدة الانتحال فلا يعرف من هو صاحب النص الأساسي، والأخرى آلية جمع المعلومات، وبالتالي أي بحث يمكن ان يبنى على خطأ خاصة وأنه ليس لأحد التأكيد على المصدر؟نعم، قلتُ ذلك في كتابي "ثقافة العرب في الجاهلية"، ولكن كلامي لم يكن على سبيل التعميم على أي بحث، بل كان تصورًا خاصًا بظروف دراستي تلك. أما بخصوص البحث العلمي المعاصر بشكل عام، فهو لم يرقَ إلى درجة الكمال بعد، بل تكثر فيه النواقص، كتلك الخاصة بعينة البحث، أو بآليته مثلًا. ومن آداب البحث العلمي أن يذكر الباحث ما يرى أنه سلبيات تؤثر على نتيجة بحثه ليضعها القارئ في اعتباره أثناء تناول المادة العلمية.ـ من يقرأ كتبك لا بد أن يؤمن بعبارة أن ما كتب في حاضره ليس هو مما وصل حاضرنا.. ما رأيك ولماذا؟هذا السؤال جدلي لا ينتهي تداوله في أروقة الأكاديميا. لا شك أن التاريخ كما نراه اليوم يختلف عمّا كان عليه في زمانه، والخلاف القائم يتعلق بدرجة الاختلاف تلك، هل هي صغيرة كما يراها الكلاسيكيون؟ أم أنها هائلة كما يصورها أكاديميو ما بعد الحداثة المتأثرون بالتفكيكية والتحليلية؟ أظن أن الإجابة لا يمكن تعميمها على الزمان والمكان، وذلك نتيجةً لاختلاف الظروف الحضارية بين شعوب العالم القديم، وأهمها التدوين والفنون. فالخلاصة هي أن الفجوة بين حقيقة التاريخ العربي وما نعرفه عنه تختلف عن نظيرتها بين تاريخ نينوى -مثلًا- وما يظنّه أهلُها عنها.ـ في هذه الفترة الكثير يوظف الكتابة التاريخية في كتابة الرواية نظرا لأنها الأعلى مقروئية.. ما هو السر في عدم توظيف رؤيتك التاريخية في رواية؟لا شك أن "الأعلى مقروئية" ميزة جذابة لمعظم الكُتّاب، وخصوصًا في مراحلهم الأولى من الكتابة، لكن للكتب العلمية ميزات أخرى لا تتوفر في الرواية، ومنها "المرجعية"، فالرواية تخضع لخيال الكاتب بدرجات كبيرة، ويستطيع تطويعها -بلا لومٍ عليه- لتناسب السرد أو الحبكة، لذلك لا يمكن اعتبارها مصدرًا، أو وضعها في قائمة المراجع الخاصة بأي كتاب. وأرى أنه يحق للكاتب أن يختار المكان الذي تَحُطُّ فيه كتاباته، وكذلك الفئة المستهدفة منها. وبالنسبة إلي، فوجود كتبي في أماكن مثل: مكتبة الكونغرس، ومكتبة جامعة هارفرد، يستهويني أكثر من كونها الأعلى مقروئية أو الأكثر مبيعًا. ومع العلم أني لا أمانع أن أكتب رواية إذا تأتّت إلى ذهني يومًا ما فكرةً أجد أن الأنسب لي صياغتها في رواية، إذا امتلكتُ أدوات السرد.ـ قلت في تصدير كتابك "صنعة الشعر العربي" أن جوستاف لوبون قال:"إٔن العرب وحدهم قرضوا من الشعر ما لم تقرضه امم مجتمعة.. كيف يمكن قياس الشعر وسط ملايين القصائد والشعراء على مدار قرون كثيرة؟ وما هي آليات البحث التي اعتمدت عليها في قياسك؟لا أظن أنه يوجد طريقة مناسبة لقياس كمّ الشعر المكتوب عند الأمم المعاصرة، فضلًا عن مقارنته بين الأمم الغابرة. أنا لم أقم بمثل هذا القياس، فقط استشهدت بالجملة المذكورة لجوستاف لوبون -والواردة في كتابه "حضارة العرب"- في كتابي "صنعة الشعر العربي: تأثير الحضارة والثقافة". وهذا الاستشهاد لم يهدف إلى قياس الكمّ الحقيقي للشعر العربي بدقة، بل جاء مع مجموعة أخرى من الملاحظات للإشارة إلى أنه غزير بشكل عام دون حاجة للتحديد. كما أنا لم أتعامل مع جملة لوبون بأكثر من كونها افتراضًا، ربما يكون رومانسيًا، فبالتالي لم أستخدمها لاستخلاص نتيجة محورية من نتائج الدراسة.ـ هناك مقولة نسبت لعنترة بن شداد يقول فيها "ما أرانا نقول إلا معادا أو مكرورا"، أي أن الشعر منذ قديمه يعاد انتاجه.. كيف ترى هذا؟أرى أن الرغبات الإنسانية، ودوافع السلوك البشري -والتي تشكل موضوعات الشعر وغيره من الآداب والفنون والعلوم- لا تتغير باختلاف الزمان أو المكان، الذي يتغير فقط هو أدوات التعبير عنها. فمثلًا، النزاع على السلطة كرغبة إنسانية تحولت أدواته من استخدام السيف إلى استخدام الأسلحة الثقيلة، والغزل بقي إلى اليوم كموضوع إنساني يعبر الشاعر من خلاله عما يعتري نفسه من مشاعر، ولكن اختلفت السياقات الثقافية للتعبير عن تلك المشاعر. ربما قصد صاحب المطلع الشهير "هل غادر الشعراءُ من متردَّمِ" ذلك، وأراه على قدر من الصواب.ـ تأثر الشعر اليهودي بالعديد من المتغيرات.. لكنك اخترت فترة الشعر اليهودي في الأندلس ما هو السر؟تأثر الشعر العبري بالعديد من المتغيرات بالتأكيد، حتى إنه لا يكاد يملك هوية واضحة. حين اخترت فترة الشعر العبري في الأندلس - في كتابي "دراسة تحليلية للفكر اليهودي: دراسة حالة للشعر العبري في الأندلس"- لم يكن الموضوع متعلقًا بالشعر فقط، بل كان يناقش عوامل الاندماج الحضاري بين اليهود والعرب في الأندلس. وقد كان هذا الجزء تتمّة لنتائج الجزء الأول من الكتاب، والمتعلق بتحليل نصوص الموسوعة اليهودية من أجل التعرف على ملامح ما يُعرَف في الأكاديميا "بالفكر اليهودي".