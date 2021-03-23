مهند عميرة: الشعر اليهودي مر بالعديد من المتغيرات ولا يملك هوية واضحة (حوار)
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:24 م
ايهاب مصطفىطباعة
مهند محمد عميرة هو باحث أردني يهتم بالشأن الثقافي والشعري العربي، وله كتابان أصدرهما في هذا الصدد هما "صنعة الشعر العربي: تأثير الحضارة والثقافة، ثقافة العرب في الجاهلية، وسيصدر له قريبًا "دراسة تحليلية للفكر اليهودي: دراسة حالة للشعر العبري في الأندلس"، وله العديد من المقالات والدراسات التي نشرت في مجلات أدبية محكمة، التقت "الدستور" مهند محمد عميرة وكان هذا الحوار..
ـ في البداية حصلت على ماجستير إدارة الأعمال.. واتجهت للأبحاث التاريخية في الشعر والثقافة.. كيف جاءت هذه النقلة؟
الماجستير هو الدرجة العلمية التي يتحول بعدها حائزُها من متلقٍ للعلم إلى مضيفٍ إليه، باعتبار ما يكتسبه من مهارات البحث العلمي، والتي تسمح له بما هو أكثر من الملاحظة والاستقبال، وتصل به إلى تكوين فرضيات خاصة، ورسم نماذج متفردة عن القضايا العلمية المختلفة.
لكن الماجستير في النهاية درجة أكاديمية تبيّن ما اجتازه الطالب بشكل مقنن في سنوات الدراسة، ولا تكشف عن قراءاته غير الرسمية، والتي -بلا شك- تتعدى الفرع العلمي الذي تخصص فيه. والشعر وعلم الاجتماع والأنثربولوجيا تعدو أكثر من كونها جزءًا من اهتماماتي غير الرسمية، إذ أعتبرها اختصاصي الذي لم تمنحني إياه جامعة ما، لذلك من المناسب ألّا أدعو اتجاهي لهذا الأبحاث "نقلة" عن الماجستير، بل أن أقول إن الماجستير وسَّع آفاقي البحثية في هذه الفروع من العلوم.
ـ قلت أن هناك سلبيتين في عملية البحث، الأولى هي قاعدة الانتحال فلا يعرف من هو صاحب النص الأساسي، والأخرى آلية جمع المعلومات، وبالتالي أي بحث يمكن ان يبنى على خطأ خاصة وأنه ليس لأحد التأكيد على المصدر؟
نعم، قلتُ ذلك في كتابي "ثقافة العرب في الجاهلية"، ولكن كلامي لم يكن على سبيل التعميم على أي بحث، بل كان تصورًا خاصًا بظروف دراستي تلك. أما بخصوص البحث العلمي المعاصر بشكل عام، فهو لم يرقَ إلى درجة الكمال بعد، بل تكثر فيه النواقص، كتلك الخاصة بعينة البحث، أو بآليته مثلًا. ومن آداب البحث العلمي أن يذكر الباحث ما يرى أنه سلبيات تؤثر على نتيجة بحثه ليضعها القارئ في اعتباره أثناء تناول المادة العلمية.
ـ من يقرأ كتبك لا بد أن يؤمن بعبارة أن ما كتب في حاضره ليس هو مما وصل حاضرنا.. ما رأيك ولماذا؟
هذا السؤال جدلي لا ينتهي تداوله في أروقة الأكاديميا. لا شك أن التاريخ كما نراه اليوم يختلف عمّا كان عليه في زمانه، والخلاف القائم يتعلق بدرجة الاختلاف تلك، هل هي صغيرة كما يراها الكلاسيكيون؟ أم أنها هائلة كما يصورها أكاديميو ما بعد الحداثة المتأثرون بالتفكيكية والتحليلية؟ أظن أن الإجابة لا يمكن تعميمها على الزمان والمكان، وذلك نتيجةً لاختلاف الظروف الحضارية بين شعوب العالم القديم، وأهمها التدوين والفنون. فالخلاصة هي أن الفجوة بين حقيقة التاريخ العربي وما نعرفه عنه تختلف عن نظيرتها بين تاريخ نينوى -مثلًا- وما يظنّه أهلُها عنها.
ـ في هذه الفترة الكثير يوظف الكتابة التاريخية في كتابة الرواية نظرا لأنها الأعلى مقروئية.. ما هو السر في عدم توظيف رؤيتك التاريخية في رواية؟
لا شك أن "الأعلى مقروئية" ميزة جذابة لمعظم الكُتّاب، وخصوصًا في مراحلهم الأولى من الكتابة، لكن للكتب العلمية ميزات أخرى لا تتوفر في الرواية، ومنها "المرجعية"، فالرواية تخضع لخيال الكاتب بدرجات كبيرة، ويستطيع تطويعها -بلا لومٍ عليه- لتناسب السرد أو الحبكة، لذلك لا يمكن اعتبارها مصدرًا، أو وضعها في قائمة المراجع الخاصة بأي كتاب. وأرى أنه يحق للكاتب أن يختار المكان الذي تَحُطُّ فيه كتاباته، وكذلك الفئة المستهدفة منها. وبالنسبة إلي، فوجود كتبي في أماكن مثل: مكتبة الكونغرس، ومكتبة جامعة هارفرد، يستهويني أكثر من كونها الأعلى مقروئية أو الأكثر مبيعًا. ومع العلم أني لا أمانع أن أكتب رواية إذا تأتّت إلى ذهني يومًا ما فكرةً أجد أن الأنسب لي صياغتها في رواية، إذا امتلكتُ أدوات السرد.
ـ قلت في تصدير كتابك "صنعة الشعر العربي" أن جوستاف لوبون قال:"إٔن العرب وحدهم قرضوا من الشعر ما لم تقرضه امم مجتمعة.. كيف يمكن قياس الشعر وسط ملايين القصائد والشعراء على مدار قرون كثيرة؟ وما هي آليات البحث التي اعتمدت عليها في قياسك؟
لا أظن أنه يوجد طريقة مناسبة لقياس كمّ الشعر المكتوب عند الأمم المعاصرة، فضلًا عن مقارنته بين الأمم الغابرة. أنا لم أقم بمثل هذا القياس، فقط استشهدت بالجملة المذكورة لجوستاف لوبون -والواردة في كتابه "حضارة العرب"- في كتابي "صنعة الشعر العربي: تأثير الحضارة والثقافة". وهذا الاستشهاد لم يهدف إلى قياس الكمّ الحقيقي للشعر العربي بدقة، بل جاء مع مجموعة أخرى من الملاحظات للإشارة إلى أنه غزير بشكل عام دون حاجة للتحديد. كما أنا لم أتعامل مع جملة لوبون بأكثر من كونها افتراضًا، ربما يكون رومانسيًا، فبالتالي لم أستخدمها لاستخلاص نتيجة محورية من نتائج الدراسة.
ـ هناك مقولة نسبت لعنترة بن شداد يقول فيها "ما أرانا نقول إلا معادا أو مكرورا"، أي أن الشعر منذ قديمه يعاد انتاجه.. كيف ترى هذا؟
أرى أن الرغبات الإنسانية، ودوافع السلوك البشري -والتي تشكل موضوعات الشعر وغيره من الآداب والفنون والعلوم- لا تتغير باختلاف الزمان أو المكان، الذي يتغير فقط هو أدوات التعبير عنها. فمثلًا، النزاع على السلطة كرغبة إنسانية تحولت أدواته من استخدام السيف إلى استخدام الأسلحة الثقيلة، والغزل بقي إلى اليوم كموضوع إنساني يعبر الشاعر من خلاله عما يعتري نفسه من مشاعر، ولكن اختلفت السياقات الثقافية للتعبير عن تلك المشاعر. ربما قصد صاحب المطلع الشهير "هل غادر الشعراءُ من متردَّمِ" ذلك، وأراه على قدر من الصواب.
ـ تأثر الشعر اليهودي بالعديد من المتغيرات.. لكنك اخترت فترة الشعر اليهودي في الأندلس ما هو السر؟
تأثر الشعر العبري بالعديد من المتغيرات بالتأكيد، حتى إنه لا يكاد يملك هوية واضحة. حين اخترت فترة الشعر العبري في الأندلس - في كتابي "دراسة تحليلية للفكر اليهودي: دراسة حالة للشعر العبري في الأندلس"- لم يكن الموضوع متعلقًا بالشعر فقط، بل كان يناقش عوامل الاندماج الحضاري بين اليهود والعرب في الأندلس. وقد كان هذا الجزء تتمّة لنتائج الجزء الأول من الكتاب، والمتعلق بتحليل نصوص الموسوعة اليهودية من أجل التعرف على ملامح ما يُعرَف في الأكاديميا "بالفكر اليهودي".
ـ في البداية حصلت على ماجستير إدارة الأعمال.. واتجهت للأبحاث التاريخية في الشعر والثقافة.. كيف جاءت هذه النقلة؟
الماجستير هو الدرجة العلمية التي يتحول بعدها حائزُها من متلقٍ للعلم إلى مضيفٍ إليه، باعتبار ما يكتسبه من مهارات البحث العلمي، والتي تسمح له بما هو أكثر من الملاحظة والاستقبال، وتصل به إلى تكوين فرضيات خاصة، ورسم نماذج متفردة عن القضايا العلمية المختلفة.
لكن الماجستير في النهاية درجة أكاديمية تبيّن ما اجتازه الطالب بشكل مقنن في سنوات الدراسة، ولا تكشف عن قراءاته غير الرسمية، والتي -بلا شك- تتعدى الفرع العلمي الذي تخصص فيه. والشعر وعلم الاجتماع والأنثربولوجيا تعدو أكثر من كونها جزءًا من اهتماماتي غير الرسمية، إذ أعتبرها اختصاصي الذي لم تمنحني إياه جامعة ما، لذلك من المناسب ألّا أدعو اتجاهي لهذا الأبحاث "نقلة" عن الماجستير، بل أن أقول إن الماجستير وسَّع آفاقي البحثية في هذه الفروع من العلوم.
ـ قلت أن هناك سلبيتين في عملية البحث، الأولى هي قاعدة الانتحال فلا يعرف من هو صاحب النص الأساسي، والأخرى آلية جمع المعلومات، وبالتالي أي بحث يمكن ان يبنى على خطأ خاصة وأنه ليس لأحد التأكيد على المصدر؟
نعم، قلتُ ذلك في كتابي "ثقافة العرب في الجاهلية"، ولكن كلامي لم يكن على سبيل التعميم على أي بحث، بل كان تصورًا خاصًا بظروف دراستي تلك. أما بخصوص البحث العلمي المعاصر بشكل عام، فهو لم يرقَ إلى درجة الكمال بعد، بل تكثر فيه النواقص، كتلك الخاصة بعينة البحث، أو بآليته مثلًا. ومن آداب البحث العلمي أن يذكر الباحث ما يرى أنه سلبيات تؤثر على نتيجة بحثه ليضعها القارئ في اعتباره أثناء تناول المادة العلمية.
ـ من يقرأ كتبك لا بد أن يؤمن بعبارة أن ما كتب في حاضره ليس هو مما وصل حاضرنا.. ما رأيك ولماذا؟
هذا السؤال جدلي لا ينتهي تداوله في أروقة الأكاديميا. لا شك أن التاريخ كما نراه اليوم يختلف عمّا كان عليه في زمانه، والخلاف القائم يتعلق بدرجة الاختلاف تلك، هل هي صغيرة كما يراها الكلاسيكيون؟ أم أنها هائلة كما يصورها أكاديميو ما بعد الحداثة المتأثرون بالتفكيكية والتحليلية؟ أظن أن الإجابة لا يمكن تعميمها على الزمان والمكان، وذلك نتيجةً لاختلاف الظروف الحضارية بين شعوب العالم القديم، وأهمها التدوين والفنون. فالخلاصة هي أن الفجوة بين حقيقة التاريخ العربي وما نعرفه عنه تختلف عن نظيرتها بين تاريخ نينوى -مثلًا- وما يظنّه أهلُها عنها.
ـ في هذه الفترة الكثير يوظف الكتابة التاريخية في كتابة الرواية نظرا لأنها الأعلى مقروئية.. ما هو السر في عدم توظيف رؤيتك التاريخية في رواية؟
لا شك أن "الأعلى مقروئية" ميزة جذابة لمعظم الكُتّاب، وخصوصًا في مراحلهم الأولى من الكتابة، لكن للكتب العلمية ميزات أخرى لا تتوفر في الرواية، ومنها "المرجعية"، فالرواية تخضع لخيال الكاتب بدرجات كبيرة، ويستطيع تطويعها -بلا لومٍ عليه- لتناسب السرد أو الحبكة، لذلك لا يمكن اعتبارها مصدرًا، أو وضعها في قائمة المراجع الخاصة بأي كتاب. وأرى أنه يحق للكاتب أن يختار المكان الذي تَحُطُّ فيه كتاباته، وكذلك الفئة المستهدفة منها. وبالنسبة إلي، فوجود كتبي في أماكن مثل: مكتبة الكونغرس، ومكتبة جامعة هارفرد، يستهويني أكثر من كونها الأعلى مقروئية أو الأكثر مبيعًا. ومع العلم أني لا أمانع أن أكتب رواية إذا تأتّت إلى ذهني يومًا ما فكرةً أجد أن الأنسب لي صياغتها في رواية، إذا امتلكتُ أدوات السرد.
ـ قلت في تصدير كتابك "صنعة الشعر العربي" أن جوستاف لوبون قال:"إٔن العرب وحدهم قرضوا من الشعر ما لم تقرضه امم مجتمعة.. كيف يمكن قياس الشعر وسط ملايين القصائد والشعراء على مدار قرون كثيرة؟ وما هي آليات البحث التي اعتمدت عليها في قياسك؟
لا أظن أنه يوجد طريقة مناسبة لقياس كمّ الشعر المكتوب عند الأمم المعاصرة، فضلًا عن مقارنته بين الأمم الغابرة. أنا لم أقم بمثل هذا القياس، فقط استشهدت بالجملة المذكورة لجوستاف لوبون -والواردة في كتابه "حضارة العرب"- في كتابي "صنعة الشعر العربي: تأثير الحضارة والثقافة". وهذا الاستشهاد لم يهدف إلى قياس الكمّ الحقيقي للشعر العربي بدقة، بل جاء مع مجموعة أخرى من الملاحظات للإشارة إلى أنه غزير بشكل عام دون حاجة للتحديد. كما أنا لم أتعامل مع جملة لوبون بأكثر من كونها افتراضًا، ربما يكون رومانسيًا، فبالتالي لم أستخدمها لاستخلاص نتيجة محورية من نتائج الدراسة.
ـ هناك مقولة نسبت لعنترة بن شداد يقول فيها "ما أرانا نقول إلا معادا أو مكرورا"، أي أن الشعر منذ قديمه يعاد انتاجه.. كيف ترى هذا؟
أرى أن الرغبات الإنسانية، ودوافع السلوك البشري -والتي تشكل موضوعات الشعر وغيره من الآداب والفنون والعلوم- لا تتغير باختلاف الزمان أو المكان، الذي يتغير فقط هو أدوات التعبير عنها. فمثلًا، النزاع على السلطة كرغبة إنسانية تحولت أدواته من استخدام السيف إلى استخدام الأسلحة الثقيلة، والغزل بقي إلى اليوم كموضوع إنساني يعبر الشاعر من خلاله عما يعتري نفسه من مشاعر، ولكن اختلفت السياقات الثقافية للتعبير عن تلك المشاعر. ربما قصد صاحب المطلع الشهير "هل غادر الشعراءُ من متردَّمِ" ذلك، وأراه على قدر من الصواب.
ـ تأثر الشعر اليهودي بالعديد من المتغيرات.. لكنك اخترت فترة الشعر اليهودي في الأندلس ما هو السر؟
تأثر الشعر العبري بالعديد من المتغيرات بالتأكيد، حتى إنه لا يكاد يملك هوية واضحة. حين اخترت فترة الشعر العبري في الأندلس - في كتابي "دراسة تحليلية للفكر اليهودي: دراسة حالة للشعر العبري في الأندلس"- لم يكن الموضوع متعلقًا بالشعر فقط، بل كان يناقش عوامل الاندماج الحضاري بين اليهود والعرب في الأندلس. وقد كان هذا الجزء تتمّة لنتائج الجزء الأول من الكتاب، والمتعلق بتحليل نصوص الموسوعة اليهودية من أجل التعرف على ملامح ما يُعرَف في الأكاديميا "بالفكر اليهودي".