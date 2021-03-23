قرعة علنية لاختيار 100 طبيب للاستفادة من «قرض الطبيب»

أقيمت، اليوم، القرعة العلنية لاختيار 100 طبيب للاستفادة من "قرض الطبيب" بقيمة 50 ألف جنيه تسدد على 38 شهرًا دون فوائد.وقال الدكتور أبوبكر القاضي، أمين الصندوق بالنقابة، عضو مجلس النقابة العامة، إن القرعة أجريت اليوم بين 491 طبيبًا متقدما من جميع أنحاء الجمهورية من النقابات الفرعية والعامة، وتابع أنه يجب على الأطباء الفائزين سرعة التوجه إلى مقر النقابة العامة اعتبارًا من السبت المقبل وحتى الخميس 8 أبريل القادم، وذلك من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة بعد الظهر، لاستكمال الإجراءات واستلام خطاب البنك من النقابة، مشيرًا إلى أنه في حال عدم التقدم حتى ذلك التاريخ سيتم الاختيار من بين الأطباء الاحتياطيين بأولوية الترتيب.وأكد القاضي أن الطبيب سيقوم بالحصول على خطاب من النقابة للبنك لإنهاء إجراءات تحويل المرتب، وستعطي النقابة الأطباء فترة سماح 3 أشهر لإنهاء الإجراءات واستكمال الأوراق المطلوبة، وفي حالة عدم انتهاء الطبيب من استكمال الأوراق في هذه الفترة سيتم تلقائيًا اختيار أحد الأطباء الفائزين "بالقائمة الاحتياطي" بالترتيب من الأول إلى الآخر.