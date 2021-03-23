مدير التأمين الصحي ببني سويف يتفقد امتحانات المعهد الفني للتمريض

تفقد الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى، اليوم الثلاثاء، سير العمل امتحانات المعهد الفنى للتمريض "الصف الخامس" فى مادة تمريض نساء وتوليد.واطمأن إسماعيل على سير عملية الامتحانات في جو هادئ ومنتظم يساعد الطلبة في تحقيق المرجو منهم من تفوق وتميز، وقام بسؤال الطلبة عن أي مشكلات تواجههم.وشدد مدير فرع التأمين الصحي، اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان، والتأكد من ارتداء الكمامة طريقة صحيحة واتباع سياسة مكافحة العدوى وتطهير اللجان قبل وبعد كل مادة.وأكد مدير المستشفى على توفير الأجواء المناسبة وتذليل أي عقبات والمرور بصفة دورية لمتابعة سير الامتحانات ومتابعة انتظام أعمال ولجان الامتحانات وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب والمراقبين من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة، واطمأن على توفير العناية الطبية اللازمة لجميع اللجان لاى حالة طارئة وتزويد اللجان بكافة احتياجاتها.