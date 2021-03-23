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محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:03 م
درجات الحرارة
درجات الحرارة
هاجر رضا
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كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 32 مارس 2021 حتى السبت 27 مارس 2021، حيث سيحدث انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بشمال البلاد ويكون ملموسا على السواحل الغربية، ويسود طقس مائل للبرودة نهارا ومائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وستنخفض الحرارة في نهاية اليوم.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية حتى السبت المقبل، كما يلي:-
الثلاثاء 23 مارس
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

الأربعاء 24 مارس
اعتبارا من الأربعاء 24 مارس انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية ليسود طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.


الخميس 25 مارس
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.


الجمعة 26 مارس
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

- يوم السبت 27 مارس
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مع نشاط على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

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ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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