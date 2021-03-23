كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 32 مارس 2021 حتى السبت 27 مارس 2021، حيث سيحدث انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بشمال البلاد ويكون ملموسا على السواحل الغربية، ويسود طقس مائل للبرودة نهارا ومائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وستنخفض الحرارة في نهاية اليوم.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع



الأربعاء 24 مارس

اعتبارا من الأربعاء 24 مارس انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية ليسود طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.





الخميس 25 مارس

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.





الجمعة 26 مارس

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع - يوم السبت 27 مارس

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مع نشاط على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.



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ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة. الأربعاء 24 مارساعتبارا من الأربعاء 24 مارس انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية ليسود طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.الخميس 25 مارسشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.الجمعة 26 مارسشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد.- يوم السبت 27 مارسشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مع نشاط على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.اقرأ أيضاً..ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية حتى السبت المقبل، كما يلي:-الثلاثاء 23 مارسنشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وجنوب الصعيد.نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.