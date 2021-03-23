الصحة الأردنية: تسجيل 9 آلاف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 553 ألفًا و727 حالة، وتسجيل 92 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6 آلاف و77 حالة.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه تم إجراء 45 ألفًا و699 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 5 ملايين و569 ألفًا و435 فحصًا، وأن عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ 6 آلاف و649 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 447 ألفًا و888 حالة.