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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة الأردنية: تسجيل 9 آلاف إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:36 م
الصحة الأردنية
الصحة الأردنية
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 553 ألفًا و727 حالة، وتسجيل 92 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6 آلاف و77 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه تم إجراء 45 ألفًا و699 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 5 ملايين و569 ألفًا و435 فحصًا، وأن عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ 6 آلاف و649 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 447 ألفًا و888 حالة.

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