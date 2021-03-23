«الشيخ»: فخور بتمثيلي لجامعة طنطا في المؤتمر الدولي بأوزباكستان

عبر الدكتور مصطفى الشيخ الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم ونائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا، عن فخره للمشاركة في المؤتمر الافتراضي الدولي الأول في العلوم الزراعية بأوزباكستان ممثلًا عن جامعة طنطا.وأعرب الشيخ في حديث خاص لـ"الدستور"،عن سعادته الغامرة باختياره المتحدث الأول وممثلًا لجامعة طنطا في المؤتمر بمشاركة 2 من العلماء بجامعة القاهرة ونخبة متميزة من العلماء بجامعات طوكيو اليابانية وأوزباكستان وغيرها من الجامعات الدولية.وأشار إلى أن المؤتمر سيعقد بالتعاون مع عدة جامعات دولية والجمعية المصرية لعلم النبات يوم الخميس 25 مارس في الجامعة الزراعية لولاية طشقند-أوزباكستان بالتعاون مع الجمعية النباتية المصرية.