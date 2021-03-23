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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الطلاب الفائزين بالمركز الأول في «إبداع»

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:10 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
إسلام أبوالمجد
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قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ التهنئة لفريق طلاب وطالبات جامعة الأزهر؛ بمناسبة فوزهم في مسابقة «إبداع» في نسختها التاسعة، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصولهم على المركز الأول في مجال النشاط الثقافي.

وأعلن خالد نبيل، مدير إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، أن مسابقة «إبداع 9» شارك فيها وفود طلابية من جميع الجامعات والأكاديميات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أن وفد جامعة الأزهر الذي فاز بالمركز الأول ضم كلًّا من: مصطفى ممدوح راضي، ومحمود أحمد محمد، وتغريد كمال ممدوح، وأسماء رضا سليمان الدمرداش، وأحمد بكر الوكيل، ومحمد رزق عبد الغني.

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