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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف: حلول فنية للطريق الصحراوي الشرقي الحر لكثرة الحوادث

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:05 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، إنه يجري تنفيذ عدد من الخطوات العملية فيما يتعلق بالحلول الفنية والمرورية الخاصة بالطريق الصحراوي الشرقي الحر، والذي قد شهد مؤخرا تكرار الحوادث المرورية به.

وأكد أن هذا الملف يشهد اهتمامًا كبيرًا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى الإشراف المباشر والميداني من المستشار الهندسي لدولة رئيس مجلس الوزراء على الحلول المقترحة وآلية تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية

وأوضح محافظ بني سويف، أنه قد تم تشكيل في وقت سابق لجنة من المحافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها الجهات المعنية بالطريق والجهات الفنية والاستشارية المختصة بدراسة الوضع ووضع الحلول الفنية والمروية للمشكلة، وأن اللجنة شاركت فيها الجهات المعنية من محافظة الجيزة، ومضيفا أن اللجنة قامت بالدراسة الميدانية للطريق وأعدت دراسة تتضمن الحلول المقترحة وآلية تنفيذها، والتي تم التواصل بشأنها مع دولة رئيس مجلس الوزراء.

جاءت تلك التصريحات على هامش الاجتماع الذي عقده المحافظ مع اللجنة التي تم تشكيلها بقرار المحافظ رقم 42 لسنة 2021 المختصة بدراسة أسباب تكرار الحوادث بالطريق الصحراوي الشرقي الحر (بني سويف - القاهرة )، ووضع الحلول للحد منها، في حضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وباقي أعضاء اللجنة من الشركة الوطنية، الهيئة الهندسية، الإدارة العامة لمرور بني سويف، الإدارة العامة لمرور الجيزة، ووكيل وزارة الطرق والنقل ببني سويف، وأحد أساتذة الطرق من كلية الهندسة جامعة بني سويف، ومسئول إدارة الأزمات بالمحافظة، وقائد طريق الصعيد الحر.

وتم بحث النتائج التي أسفرت عنها جهود اللجنة في الفترة الماضية، والحلول الفنية والمرورية المقترحة، ونتائج المعاينة الميدانية التي قام بها المستشار الهندسي للسيد رئيس مجلس الوزراء، للدفع بتنفيذ الحلول المقترحة والبدء في تنفيذها في القريب العاجل، خاصة في ظل تنفيذ أعمال التأهيل ورفع الكفاءة بأحد جانبي الطريق.

وطالب المحافظ الجهات المعنية والمنفذة بسرعة دراسة الحلول المقترحة، والموافقة عليها أو إبداء التعديلات اللازمة لسرعة تنفيذها، والاتفاق على موعد التنفيذ، لاسيما وأن هذا الملف يعتبر من الملفات الحيوية التي تتعلق بسلامة المواطنين من الركاب والسائقين المستخدمين لهذا الطريق، الذي يشهد جانب منه أعمال تأهيل وتطوير، مؤكدا أنه يوجد تعاون كبير بين كافة المسئولين بالجهات المعنية وذات الصلة لإنجاز تلك الحلول في أقرب وقت ممكن.

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