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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فحص 50 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:09 م
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن فحص 50،378 ألف مواطن ضمن عمليات الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

وقال السبكي إنه يتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة في المراكز والوحدات الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة بجنوب سيناء، والتى يبلغ عددها 22 مركز ووحدة صحية، بدأت المرحلة الأولى بتشغيل 13 مركز ووحدة صحية منها، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين من خلالها، والتي تصل إلى 80% من الاحتياجات الصحية للأفراد.

أضاف أن الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل يشمل فحوصات (الباطنة، الأسنان، صورة دم كاملة، وتحاليل معملية شاملة)، لمعرفة العلامات الحيوية لجميع أفراد الأسرة، وكذلك للتعرف على التاريخ العائلي المرضي سواء من ناحية الإصابة بأمراض مزمنة أو الإصابة بأية أمراض وراثية من عدمه، وذلك لتسجيلها بالملف الطبي العائلي للأفراد، والذي من خلاله يتم بعد ذلك متابعة الحالة الصحية للأفراد، وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بجنوب سيناء.

وتابع السبكي أن إجمالي عدد المسجلين من المواطنين في المنظومة الجديدة بمحافظة جنوب سيناء بلغ 91،694 ألف مواطن، وتم فتح أكثر من 30 ألف ملف طبي عائلي، لافتًا إلى أن جنوب سيناء أكثر محافظات المرحلة الأولى تسجيلًا للمواطنين بنسبة 87،5% من إجمالي عدد سكان المحافظة والبالغ عددهم 104،800 ألف نسمة، والذين سيتمتعون بكافة الخدمات والرعاية الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بجودة وكرامة ودون تمييز.

وأكد أنه يتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير والإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وأشار إلى أنه من المقرر تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل تغطي كافة احتياجاتهم الطبية.

أضاف أن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين تشمل تدخلات جراحية وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، مؤكدًا أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى في المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غيرالقادرين والفئات الأكثر احتياجًا.

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