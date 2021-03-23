بركة الرب وتنفيذ «الميتزفة».. كيف قضى مرشحو الكنيست يوم الانتخابات؟ (فيديو)













פתחתי את הבוקר בתפילה מרגשת על קברו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ״ל יחד עם בנו של מרן הרב דוד יוסף. הבטחנו להמשיך את מורשתו, להגדיל את תנועת שס ולהילחם על המדינה היהודית pic.twitter.com/HE9WNEu02w — אריה מכלוף דרעי (@ariyederi) March 23, 2021 ◄ درعي (زعيم حزب شاس)

















אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם, צוּר יִשְׂרָאֵל וְגוֹאֲלוֹ,

בָּרֵךְ אֶת מְדִינַת יִשְׂרָאֵל, רֵאשִׁית צְמִיחַת גְּאֻלָּתֵנו.



צאו לשמור על המדינה היקרה שלנו,

תנו לי את הכוח להמשיך לתת לכם, העם שלי, את הכל.

צאו להצביע ב׳!🇮🇱 pic.twitter.com/Q33ARGYT0p — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) March 23, 2021 ◄ بينيت (رئيس قائمة يمينا)

בחירות 2021 | נשיא מועצת גדולי התורה, הרב גרשון אדלשטיין בן ה-97, צועד לקלפי בבני ברק כשחסידיו מלווים אותו@AkivaWeisz pic.twitter.com/FMKoDe1cJI — כאן חדשות (@kann_news) March 23, 2021

◄ إدلشتاين (رئيس مجلس علماء التوراة)

حرص العديد من المرشحين الإسرائيليين، أو أعضاء الأحزاب في تل أبيب، على الحفاظ على أداء طقوس دينية مع بداية انتخابات الكنيست الإسرائيلية، في السابعة صباح اليوم، والتي تستمر حتى الساعة العاشرة مساءا.وتجرى انتخابات الكنيست الإسرائيلي الرابع والعشرون، اليوم، بمشاركة 39 قائمة، بينها الأحزاب العربية – عرب 48 – ووسط تنافس قوي بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود، وجدعون ساعر رئيس حزب «أمل جديد»، ويائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية.نشر أرييه درعي زعيم حزب شاس الإسرائيلي، صباح اليوم، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، وهو يؤدي الصلاة أمام قبر الحاخام الإسرائيلي الراحل عوفاديا يوسف.وقال درعي: "بدأت الصباح بصلاة مؤثرة عند قبر الحاخام الراحل عوفاديا يوسف، مع ابن الحاخام ديفيد يوسف، ووعدنا بمواصلة إرثه، وزيادة حركة (شاس)، والقتال من أجل الدولة اليهودية".في السياق ذاته، نشر نفتالي بينيت رئيس قائمة يمينا الإسرائيلية، صورة له وهو يؤدي الصلاة اليهودية صباح اليوم، من أجل الفوز في انتخابات الكنيست، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر».وكتب بينيت جزء من «صلاة السلام لإسرائيل»: "أبانا الذي في السموات إله إسرائيل وفاديه إرحمنا.. تبارك إسرائيل، بداية نمو فدائنا".وطالب الإسرائيليين بالتصويت له، قائلا: "اخرج واحفظ بلادنا الغالي، وأعطني القوة لمواصلة أن أمنحك جهدي يا شعبي، اخرج وصوت لنا".توجه الحاخام غرشون إدلشتاين رئيس مجلس علماء التوراة في إسرائيل، إلى الإدلاء بصوته لصالح حزب «يهودوت هتوراة» في إحدى اللجان الانتخابية داخل مستوطنة «بني براك».وحرص إدلشتاين، 97 عامًا، على السير لمسافة 483 مترًا إلى صناديق الاقتراع، بين أتباعه من الحريديم، الذين اصطفوا وأخذوا يزفوه بالغناء لمباركة الشعب اليهودي، فيما يعتبر غرشون أن هذا جزءًا من «الميتزفة» أي الوصية التي أمر الرب بها كواجب ديني وفق الشريعة اليهودية.