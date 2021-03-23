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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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«الله السند الوحيد».. ياسمين عبدالعزيز تثير جدلا على «انستجرام»
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:03 م
ياسمين عبدالعزيز
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شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع انستجرام صورة تحمل عبارة "الله هو السند الوحيد الذي لا يخذلك أبداً".
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