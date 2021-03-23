بدء صرف منحة التضامن الاجتماعي للطلاب الأوائل بجامعة الفيوم

التقى الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بالطلاب الخمسة الأوائل على كليات الطب والصيدلة والزراعة والعلوم والهندسة لبدء صرف منحة التضامن الاجتماعي لهم تنفيذا لبروتوكول التعاون بين جامعة الفيوم ووزارة التضامن الاجتماعي والجمعية الشرعية الرئيسية، بحضور كل من الدكتورة إيمان محمود هيكل، المدرس المساعد بكلية الآداب والمنسق العلمي لجامعة الفيوم، وحمادة محمد عبد الحليم البحيري، مدير إدارة بنك ناصر فرع الفيوم، وخالد علي عوض، وكيل بنك ناصر، ومحمد أحمد صديق، العضو القانوني لبنك ناصر، وذلك اليوم الثلاثاء.وأكد أحمد شديد أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت في صرف المنحة لـ ٢٥ طالبا وطالبة بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة والمنوفية والزقازيق والفيوم وبني سويف وجنوب الوادي والوادي الجديد، في ٥ كليات علمية هي الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم.وأضاف أن كل طالب سيحصل على مبلغ وقدره ١٠٠٠ جنيه شهريا، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل تكاليف أبحاث الطلاب ومشاركاتهم في المؤتمرات العلمية وغيرها من المصروفات الأخرى حتى يتم تخرجهم من الجامعات، مشيرا أنه سيتم دعم ١٠ طلاب ماجيستير ودكتوراه بإجمالي ٢٥ ألف جنيه كمنحة من الوزارة لكل باحث مع صرف مبلغ وقدره ١٠٠٠ جنيه شهريا وتمتعهم بنفس المزايا الصحية والعلمية بغرض الاستثمار في البحث العلمي.كما صرح أحمد جابر شديد أن وزارة التضامن الاجتماعي قد وقعت بروتوكول تعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية بهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تقديم كافة سبل الدعم للمتفوقين من طلاب كليات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم في ١٠ جامعات مصرية سواء كان هذا الدعم في شكل دعم مالي شهري أو تأمين صحي أو تمويل أبحاث ومشاركة في مؤتمرات دولية أو غيرها من الخدمات التي تساهم في استكمال المسار العلمي للطلاب المتفوقين.وخلال اللقاء استمع أحمد جابر شديد لآراء ومقترحات الطلاب لتنفيذ كافة متطلباتهم والعمل على حل المعوقات التي قد تواجههم أثناء الدراسة.وفي ختام اللقاء تم تكريم الدكتور أحمد شديد رئيس جامعة الفيوم وإهدائه درع بنك ناصر تقديرا لجهوده ودعمه المتواصل لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.