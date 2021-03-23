تعرف على المراكز المخصصة للتطعيم بلقاح كورونا بالمحافظات

كشف مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث باسم الوزارة، عن المراكز التي تم تخصيصها في المحافظات لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لكورونا بعد أن قامت وزيرة الصحة بزيادتها من 40 مركزًا إلى 183.وقال متحدث الصحة إنه تم تخصيص 33 مركزًا بمحافظة القاهرة لتلقي اللقاحات (مركز طبي النزهة، مركز طبي القطامية، مركز المؤتمرات الإنجيلي، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي بشبرا، مستشفى هليوبوليس، مستشفى المطرية التعليمي، مستشفى الزيتون التخصصي، مركز طبي الدلتا، مركز طبي النهضة القديم، مركز طبي الأندلس، مركز صحة الأسرة، عيادة المطرية الشاملة، مركز طبي سراي القبة، مركز طبي الخليج المصري، مكتب صحة بيروت، مركز طبي السادس، مركز طبي الحي السابع، مركز طبي المحكمة، مركز طبي التجمع الثالث، مركز طبي الحي الأول، مركز طبي الـ100 متر، مركز رعاية طفل العباسية، مركز طبي الدراسة، مركز طبي عابدين، مركز صحة الأسمرات 3، مركز طبي المقسي، مركز طبي التونسي الحضري الجديد، رعاية طفل مصر القديمة، مركز طبي عين الصيرة، مركز طبي صقر قريش، مركز طبي الخبيري، مركز طبي طرة، مركز طبي مجاورة 5، مركز طبي الست خضرة).وتابع أنه تم تخصيص 24 مراكزًا بمحافظة الجيزة (مستسشفى الشيخ زايد التخصصي، مركز فاكسيرا، مركز صحة ميت عقبة، المركز الطبي بشرق الفيوم بإدارة أكتوبر، المركز المتميز بالأخصاص، مركز طبي نزلة السمان، مركز طبي كفر نصار، مركز طبي كفر طهرمس، مركز طبي بولاق الحضر، مركز طبي المنيب، مركز طبي طناش، مركز طبي غرب المطار، مركز طبي عزيز عزت، مركز الطلبية، مركز الكونيسة، مركز المعتمدية، مركز شبرامنت، مركز صول، مركز كفر ترك، مركز الطرفاية، مركز نكلا، مركز طبي البراجيل، وحدة الباويطي الطبية، مركز بهرمس).وتابع أنه تم تخصيص (مستشفى معهد ناصر، مستشفى كفر شكر، مركز طبي الأسرة بسنديون، مركز طبي حجازي) بمحافظة القليوبية، كما تم تخصيص (مجمع الإسماعيلية) بمحافظة الإسماعيلية، و(مستشفى النصر) بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى (مستشفى شرم الشيخ الدولى) بمحافظة جنوب سيناء، و(مستشفى العريش العام) بمحافظة شمال سيناء.ولفت إلى تخصيص 19 مركزًا بـمحافظة الإسكندرية (المركز الإفريقي لصحة المرأة، مركز صحة أسرة العمراوي، مركز صحة أسرة المفروزة، وحدة طب أسرة المندرة، مستشفى شرق المدينة، مركز طب أسرة سان ستيفانو، وحدة أسرة دنا الوطنية، مركز طب أسرة أبيس 2، مستشفى أطفال الرمل، رعاية طفل محرم بك، مستشفى الرمد، مستوصف صدر الجمرك، وحدة طب أسرة ابن سهلان، مستشفى القباري، وحدة المجزر الآلي عبدالقادر، وحدة طب أسرة الناصرية، وحدة طب أسرة البيطاش، مركز الدخيلة لطب الأسرة، وحدة طب أسرة البرج القديم).كما تم تخصيص 3 مراكز بالوادي الجديد (مركز طبي الفرافرة، مركز طبي الداخلة، مركز طبي الخارجة)، إضافة إلى وحدة صحة الأسرة بالأحياء بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك مستشفى صدر أسوان بأسوان، مستشفى حميات الأقصر، إضافة إلى تخصيص 7 مراكز بمحافظة الشرقية وهى (وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى السعديين المركزي، وحدة الدميين بالإدارة الصحية بفاقوس، قسم الحميات بمستشفى ههيا المركزي، مركز الحي 29 بإدارة العاشر من رمضان، المركز الطبي بإدارة أبوحماد، المركز الطبي بإدارة بلبيس، مركز صحة ثانى الزقازيق).وذكر أنه تم تخصيص مركز صحة الأسرة المشروع الأوروبي بمحافظة قنا، وأيضا تم تخصيص 3 مراكز بمحافظة سوهاج وهى (مركز رعاية طفل شرق، المركز الطبي بالبلينا، المركز الطبي الحضري)، بالإضافة إلى 4 مراكز بمحافظة أسيوط (الوحدة الصحية نزلة باكور، الوحدة الصحية بنى زيد بوق، مركز صحة الوليدية، مستشفى الإيمان العام).كما تم تخصيص 4 مراكز بمحافظة المنيا (مستشفى سمالوط النموذجى، وحدة القيس، مركز طبي قلندول، مركز طبي شباب المستقبل)، بالإضافة إلى وحدة (طب أسرة مبارك) بمحافظة السويس، ومستشفى بنى سويف التخصصى بمحافظة بني سويفـ، والمركز الطبى بكيمان فارس بمحافظة الفيوم، إضافة إلى 7 مراكز بمحافظة الدقهلية (مستشفى السنبلاوين العام، مستشفى ميت غمر المركزي، مستشفى بلقاس المركزي، مستشفى دكرنس العام، المركز الحضري بالمنزلة، مركز رعاية الأمومة والطفولة بطلخا، مستشفى المنصورة الدولى)، ومركز القلب والجهاز الهضمى بمحافظة دمياط، وكذلك تخصيص مركزين بمحافظة البحيرة (مستشفى دنشال التعليمي، المعهد الطب القومى بدمنهور).كما تم تخصيص مستشفى القلب بمجمع المستشفيات بمحافظة مرسى مطروح، وتم تخصيص 4 مراكز بمحافظة كفر الشيخ (مستشفى قلين الجديد، مستشفى دسوق العام، مستشفى سيدي غازي المركزي، مكتب صحة الحامول)، إضافة إلى 7 مراكز بمحافظة الغربية (معهد كبد المحلة، مكتب صحة ثاني كفر الزيات، ديوان الإدارة الصحية بسمنود، مكتب صحة أول بسيون، مستشفى قطور المركزي، مستشفى زفتى التخصصي، مركز طبي سعيد).وتم تخصيص 4 مراكز بمحافظة المنوفية (مستشفى حميات منوف، وحدة صحة أسرة إسكان المستقبل، مركز صحي أشمون، مركز صحي شبين الكوم).