هاجر أحمد تواصل تصوير «أحسن أب».. وتكشف فترة عرضه فى رمضان

واصلت النجمة الشابة هاجر أحمد، تصوير دورها في مسلسل "أحسن أب"، والذي تقوم ببطولته بصحبة الفنان علي ربيع، ويعرض في السباق الرمضاني المقبل.وقالت هاجر في تصريحات لـ"الدستور"، إنها مستمرة بشكل مكثف في تصوير المسلسل، لافتة إلى أن دورها في العمل مختلف تمامًا عن الأعمال التي قدمتها من قبل، وتصل عدد حلقاته إلى 15 حلقة.وأشارت هاجر أحمد، إلى أن العمل سوف يتم عرضه في 15 يوما الأولى من شهر رمضان، على أن يتم تقديم 15 حلقة لمسلسل آخر في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، موجهة رسالة إلى جمهورها بمناسبة الشهر الكريم قائلة: "كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات".مسلسل "أحسن أب" مسلسل كوميدى ينتمى لنوعية الدراما 15 حلقة التي تظهر في السباق الرمضاني لأول مرة، ويشارك فيه بجانب كل من هاجر أحمد وعلي ربيع الفنان القدير سامي مغاوري، وهو من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.