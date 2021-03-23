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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: زيادة مراكز تلقي لقاح كورونا لـ138 بالمحافظات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:48 م
هالة زايد
هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، زيادة عدد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا إلى 138 مركزًا ووحدة صحية ومستشفى على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقي اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدي للجائحة والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه وفقًا لتوجيهات وزيرة الصحة تم التوسع في عدد المراكز وزيادتها من 40 مركزًا إلى 138، سيتم العمل بها بداية من الثلاثاء، لافتًا إلى عمل 5 مراكز وهى: "مستشفى الشيخ زايد التخصصي، مستشفى الزيتون التخصصي، مستشفى هليوبوليس، مستشفى المطرية التعليمي، مركز مؤتمرات التأمين الصحي فرع القاهرة".

يذكر أنه تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

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«الصحة»: زيادة مراكز تلقي لقاح كورونا لـ138 بالمحافظات


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