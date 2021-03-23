المكسيك: إعطاء 5.61 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أعطت السلطات المكسيكية 5.61 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمواطنيها فى البلاد حتى الآن، وفقا للبيانات التي أعلنتها اليوم الثلاثاء جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.ويقدر متوسط معدل التطعيم في المكسيك بحوالي 181 ألفا و766 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل سوف تحتاج المكسيك إلى عامين وتسعة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح مكون من جرعتين.. وقد بدأت عملية التطعيم منذ حوالي 13 أسبوعا في البلاد.وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 2.2 مليون إصابة، كما بلغ عدد الوفيات 198 ألفا و239 حالة، وقد مر عام واحد و3 أسابيع منذ أن تم تسجيل أول حالة إصابة في المكسيك، يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم تعتبر تقديرات، وهي تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.