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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
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منوعات

دراسة: مخاطر الوفاة بسبب الخرف أعلى بين المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:58 م
الخرف
الخرف
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توصلت دراسة جديدة إلى أن نسبة كبيرة من وفيات الخرف فى "بريطانيا وويلز" قد تكون ناجمة عن الحرمان الاجتماعى والاقتصادي.

فقد كشف فريق من الباحثين البريطانيين فى جامعة "كوين مارى"، أن الحرمان الاجتماعى والاقتصادى كان مرتبطًا بعمر أصغر عند الوفاة بالخرف، فيما أضعف الوصول إلى التشخيص الدقيق..

يأتى ذلك فى الوقت الذى يعد فيه "الخرف" السبب الرئيسى للوفاة بين البريطانيين، فضلا عن كونه المريض الوحيد ضمن الأسباب العشرة الأولى للوفاة دون الحصول على علاج فعال.

وعكف الباحثون البريطانيون فى جامعة "كوين مارى" على فحص وتحليل بيانات الوفيات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطنى فى بريطانيا وويلز. ووجدوا أنه في عام 2017، تُعزى 14،837 حالة وفاة بسبب الخرف إلى عامل الحرمان، وهو ما يعادل 21.5٪ من جميع وفيات الخرف في ذلك العام.

ووفقًا للدراسة الحالية - المنشورة في مجلة مرض "الزهايمر" – يبدو أن تأثير هذا الإرتباط يتزايد بمرور الوقت، وقال الدكتور تشارلز مارشال، المحاضر الإكلينيكى فى طب الأعصاب فى جامعة "كوين مارى": "إن فهم كيفية منع الوفيات الناجمة عن الخرف أمر مهم بشكل خاص..قد يكون لعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية المستمر والمتزايد تأثير غير معترف به على صحة الدماغ".

وأضاف: "يمكن أن تكون معالجة هذا التفاوت استراتيجية مهمة للمساعدة في وقف المد المتصاعد للخرف."

وسعى الباحثون البريطانيون فى دراستهم لبحث علاقة وتأثير العوامل المختلفة؛ وفي مقدمتها، الحرمان الاجتماعى والاقتصادى فيما يتعلق بفرص الإصابة بمرض الخرف، كما تشمل هذه العوامل التعليم والنظام الغذائي وعوامل الخطر الوعائية والتوتر والحصول على الرعاية الصحية.

ومن المحتمل أن جودة التشخيص الرديئة لدى المرضى الأكثر حرمانًا تعني أنهم محرومون من حيث التكهن، وتقديم المشورة، وتخطيط الرعاية المستقبلية، والوصول إلى العلاجات المناسبة للأعراض وفرص المشاركة في البحث على الرغم من عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين الحالة الاجتماعية والاقتصادية والخرف حتى الآن، إلا أن الباحثين يرون أن الحرمان يمكن أن يكون هدفًا رئيسيًا في مناهج الصحة العامة التي تهدف إلى تقليل العبء السكاني للخرف.

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